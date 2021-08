Vítězný gól vstřelil na začátku závěrečné periody Mrázek. Trefy Majdana a mladíka Klímka domácím nestačili.

„I přesto, že jsme prohráli, tak to pro nás byl velmi dobrý zápas. Prostějov hrál taky výborně. Pro nás to byl prospěšný zápas. Utkání nám ukázalo, kde nás tlačí bota, ale i spoustu dobrých věcí. Víme, co nám jde a v čem se zlepšit,“ uvedl vsetínský trenér Roman Stantien.

Slovenského kouče mrzelo zranění obránce Buchty. Zlínského odchovance hned ve 2. minutě nepříjemně trefil hostující Motloch a domácí zadák kvůli poraněnému kolenu ze zápasu brzy odstoupil. „Lukáš už dříve laboroval a teď má zase něco jiného. Je v nemocnici, koleno má dost opuchlé. Bojím se, aby pauza nebyla delší,“ uvedl Stantien krátce po utkání.

Absence Buchty se na výkonu Valachů podepsala. „Narušilo nám to sestavu, přesilovkové formace. Museli jsme improvizovat,“ posteskl si Stantien.

Duel ale velmi rychle skončil i hostujícího útočníku, který vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

Vzápětí byl za zdržování vyloučen další hráč Prostějova a Valaši dvojnásobnou přesilovku využili, když se prosadil Majdan. Zkušený hokejista skóroval i ve druhém duelu.

Jestřábi stačili do konce první třetiny výsledek srovnat, po spolupráci Kloze a Havlíka udeřil Rudovský.

Valaši byli i za nerozhodného stavu 1:1 aktivnější a nebezpečnější, všechny střely a šance kryl prostějovský gólman Bláha.

Hanáci byli v zakončení přesnější, obrat završil důrazný Kloz. Před ním neuspěl Beránek. To však hostům nevadilo, protože hned na startu závěrečné periody zvyšoval Mrázek na 3:1.

Valaši to nezabalili. Před necelou tisícovkou fanoušků se dál rvali. Snížit mohl Jonák, ale mířil do tyče. Kontaktní branku zaznamenal až v 51. minutě Klímek, jenž se stejně jako Majdan prosadil v početní výhodě.

Valaši se v závěru snažili o vyrovnání. Domácí trenéři odvolali brankář Gábu, zkusili to v šesti, ale ani power-play třetí branku nepřinesla.

„Cením si hlavně toho, že jsme zvládli závěr. Výhra je nejdůležitější pro sebevědomí týmu,“ uvedl prostějovský kouč Aleš Totter, který v Prostějově buduje úplně nový tým.

„Takže pro nás to byla výborná příprava, dobrá prověrka. Po týdnu jsme hráli se stejným soupeřem a oba zápasy byly kvalitní. Vsetín má dobrý realizační tým, systém. Silné speciální formace a dobré gólmany,“ ocenil protivníka Totter.

Další zápas se hrají Valaši už zítra na ledě Frýdku-Místku.

Přípravný hokej -

VHK ROBE VSETÍN - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Majdan (Rob, Říha), 51. Klímek (Rob, Jonák) – 12. Rudovský (Kloz, Havlík), 37. Kloz (Novák, Rudovský), 41. Mrázek (Jáchym, Husák). Rozhodčí: Kovařčík, Škrobák - Novák, Bártek. Vyloučení: 6:10. Využití: 2:0. Diváci: 982. Střely na branku: 30:22. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 2:3.

Vsetín: Gába – Ondračka, Říha, Štach, Smetana, J. Jenáček, Buchta, Š. Jenáček - Jonák, Indrák, Rob - Půček, Vlach, Klímek - Gago, Březina, Majdan - Vítek, Kucharczyk, Hořanský.

Prostějov: Bláha – Klimíček, Vala, P. Krejčí, Zajíc, Husák, Havlík – Mrázek, Koblížek, Beránek, Jiránek, Babka, Jelínek, Jáchym, Dubský, Rudovský, Motloch, Kloz, Novák.