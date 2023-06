Nezahálí ani v polovině června, do svých řad ulovili další posilu. Hokejisté Vsetína se dočkali ofenzivního borce, od rivala z Přerova přichází zkušený Matouš Kratochvil.

Matouš Kratochvil | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat do týmu vysokého, silového centra, který nám ještě chyběl," popsal nového příchozího sportovní manažer valašského klubu Radim Tesařík.

28letý Kratochvil má většinu kariéry spojenou se Zubry, nastupoval však také v Novém Jičíně, Vrchlabí nebo Zlíně. Vyzkoušel si také angažmá v Pardubicích. V české nejvyšší soutěži se ale neprosadil.

„Vsetín projevil zájem a já jsem neváhal. Hrál jsem tu jako soupeř a vždy se mi tu hrozně líbilo. Líbí se mi diváci, to jak klub funguje. Byla to pro mě výzva jít do klubu, který má vysoké ambice. Těším se, že s klubem něco dokážeme a nároky jsou vysoké," přeje si novic Valachů.