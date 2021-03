Během úvodních dvou střetnutí předkola za 140 minut hrací doby padlo pouhých pět branek. O tom, že dnešní utkání by mohlo vypadat odlišně, napověděla už první třetina.

V osmé minutě Ondřej Smetana mezi kruhy výborně našel Jana Bartka a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

O necelou minutu později mohlo být vyrovnáno, Davida Gábu však zachránila tyč.

Svěřenci Romana Stantiena druhou část zápasu rozjeli pomaleji, ve dvou případech se ale zaskvěl hostující brankář, který Vsetínu udržel těsné jednobrankové vedení.

Po polovině zápasu naopak valašský celek svůj náskok navýšil – výbornou akci při přesilové hře již mohl zužitkovat Radim Kucharczyk, jehož vychytal hrdina předchozích dvou duelů Hamalčík. Domácí brankář však betonem pouze vyrazil puk před sebe a díky obětavosti Lubomíra Štacha a jeho perfektní rybičce hostující výběr získal vedení 2:0. Pro zkušeného obránce se navíc jednalo o druhou úspěšnou trefu v dosavadní sérii předkola.

Jelikož Bartko ve 44. minutě zvyšoval na 3:0, zdálo se být o výhře Valachů definitivně rozhodnuto. Ústecký Slovan se ale nevzdal a během pěti minut snížil na rozdíl jediné branky.

„Byla škoda, že jsme zbytečnými chybami soupeře pustili do zápasu, trochu nás to zmrazilo, byla tam nervozita,“ mrzelo Srdínka, který se na střídačce musel o výsledek obávat až do 57. minuty. V té chvíli Roman Půček výbornou přihrávkou před domácí svatyní našel Kucharczyka a 41letý forvard dal hokejistům Vsetína pojistku. Minutu a půl před koncem se navíc prosadil také Adam Hořanský.

„Když jsme přidali čtvrtý gól, tak se hra zase uklidnila,“ usmíval se po konci úspěšného zápasu Jan Srdínko.

Ještě na začátku února hlavní trenér Valachů byl zároveň spokojený s projevem svých svěřenců. „Měli jsme dobrý pohyb,“ těšilo 47letého kouče.

„Teď už se zase budeme připravovat na další zápas,“ velí na závěr někdejší výborný obránce.

Hokejisté Vsetína sérii na tři vítězné zápasy budou moci ukončit již zítra – znovu od 16.00 hodin sehrají druhý venkovní zápas na ledě dalekého soupeře z Ústí nad Labem.

Předkolo play-off, 3. zápas

HC Slovan Ústí nad Labem – VHK ROBE Vsetín 2:5 (0:1, 0:1, 2:3), stav série 1:2

Branky a nahrávky: 46. Trávníček (Vrdlovec), 48. Vrdlovec (Vladimír Brož, Trávníček) – 8. Bartko (Smetana, A. Zeman), 30. Štach (Gorčík), 44. Bartko (Gorčík), 57. Kucharczyk (R. Půček, Hořanský), 59. Hořanský

Střely na branku: 29:33. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Rozhodčí: Petružálek, Bejček – Štofa, Hnát.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík (Haas) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vladimír Brož, Klikorka, Vala, Vacík, M. Voženílek – Trávníček (C), Vrdlovec, Severa – O. Bláha, Matějček, Tůma (A) – D. Sklenář, Protasenja, Grim – M. Bláha, Costa, Furch.

VHK ROBE Vsetín: Gába (Málek) – Smetana, Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček (A), Kudělka, Štach, Bartko (C) – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk (A), Klímek – Hořanský, Šilhavý, Babka.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Slavia – Třebíč 0:1 (0:1, 0:0, 0:0), stav série 1:2,

Sokolov – Litoměřice 5:7 (2:2, 3:1, 0:4), stav série 1:2,

Prostějov – Poruba 1:5 (0:2, 1:0, 0:3), konečný stav série 0:3.