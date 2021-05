Čísla havířovského rodáka byla parádní. Jen sami posuďte.

Sezona 2018/2019: 65 zápasů/22 branek+48 asistencí = 70 kanadských bodů

Sezona 2019/2020: 53 zápasů/11 branek+27 asistencí = 38 kanadských bodů

Sezona 2020/2021: 46 zápasů/7 branek+31 asistencí = 38 kanadských bodů.

Antonín Pechanec tak za tři sezony v Chance lize dohromady nastřádal 146 kanadských bodů.

K velkým oporám také patřil hned ve své první sezoně na Valašsku, kdy o pouhý bod zaostal za nejproduktivnějším borcem soutěže v základní části Lubošem Robem.

Odchod po konci sezony tak zkušeného harcovníka po úspěšném období pochopitelně mrzel. „Bylo mi to líto, dařilo se mi. Jsem Vseťínák, v klubu jsem byl maximálně spokojený. Chtěl jsem pokračovat. Bohužel takový je ale hokejový život. Pravděpodobně zde chtějí jiné hráče. Musel jsem to vzít, jak to je,“ nechtěl dále spekulovat.

Fanoušci Vsetína tak přišli o potenciální spolupráci úspěšného tria Antonín Pechanec, Luboš Rob, Vít Jonák, které v základní části sezony 2018/2019 dohromady posbíralo neuvěřitelných 182 kanadských bodů. „Vrátili se parťáci,“ poukázal na květnový příchod Luboše Roba s Vítem Jonákem. „S Lubošem jsem byl v kontaktu, věděl jsem, že má přijít, o Víťovi naopak nikoliv. Konce je o to více škoda,“ posteskl si Pechanec.

Šikovný útočník se Vsetínem dvakrát dosáhl na semifinále Chance ligy, v předloňském ročníku mu šanci o extraligu zhatila koronavirová krize. Na působení v klubu bude vzpomínat jen v tom nejlepším. „Začínalo to skvělými fanoušky a končilo všemi lidmi v klubu, vážně tomu nešlo co vytknout,“ hodlá si uchovat hezké okamžiky 30letý borec.

Momentálně se tak na nadcházející ročník musí chystat individuálně. K ruce přitom má současného kondičního trenéra hokejistů Vsetína Tomáše Frola. „Nachystal plány na každý den od cviků na ruce, nohy, běhy, sprinty. Mám to dobře připravené. Není v tom žádný problém.“

Antonín Pechanec s tréninky bez kolektivu už má zkušenosti. „Připravoval jsem se tak jednou, novinka to tak pro mě není. Jak jsem navíc zkušenější, tak dobře vím, co tělo potřebuje. Ani nemám obavu, že by to pro mě byl handicap. Kolikrát je lepší, když se vám kondičák věnuje samotnému, než dalším 25 lidem najednou. Spíše už mi chybí přítomnost v kolektivu,“ přiznává.

Kdekoho nyní zajímá, kam povedou další kroky produktivního útočníka. „Mám na výběr mezi dvěma týmy, pro jeden jsem už asi rozhodnutý. Budu pokračovat v Česku ve druhé nejvyšší soutěži. V podstatě každou chvíli bych se k danému mužstvu měl připojit. Nejpozději bych chtěl mít jasno do konce příštího týdne,“ uzavírá Antonín Pechanec, u kterého podle informací Deníku není vyloučený návrat do rodného Havířova.