„Dnes byl oficiálně potvrzen příchod Antonína Pechance do AZetu. 30letý útočník se vrací do svého "rodného" klubu po čtyřech a půl sezonách ve Frýdku-Místku a Vsetíně," uvedl havířovský klub v neděli večer na svých oficiálních stránkách.

Pechanec do Vsetína přišel před sezonou 2018/2019. Hned v té úvodní zazářil po boku Luboše Roba a Víta Jonáka, když na své konto zapsal 70 kanadských bodů. Šikovný centr si dobře vedl také v následujících dvou ročnících Chance ligy, kdy shodně nasbíral 38 bodů.

Vsetínský klub se však s Antonínem Pechancem před nadcházející sezonou druhé nejvyšší soutěže rozloučil. „Bylo mi to líto, dařilo se mi. Jsem Vseťínák, v klubu jsem byl maximálně spokojený. Chtěl jsem pokračovat. Bohužel takový je ale hokejový život. Pravděpodobně zde chtějí jiné hráče. Musel jsem to vzít, jak to je," uvedl Pechanec v polovině května exkluzivně Deníku.

Od příští sezony na Lapač zavítá znovu. Ovšem už pouze jako soupeř Valachů.