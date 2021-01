„První střetnutí bylo velmi náročné. Jelikož jsme na tom stejně, tak se jednalo o utkání o šest bodů. Klíčovým faktorem byly přesilové hry, dvě jsme využili a vyhráli zápas,“ poukázal na své vyrovnání a rozhodující branku parťáka Jana Bartka.

Právě Antonín Pechanec brankou na 2:2 zavelel k obratu ve třetí třetině.

„Do konce přesilovky zbývalo patnáct vteřin – zkusili jsme signál, který máme nacvičený. Puk se hodil na Gorču (Sebastiana Gorčíka – pozn. red.), který nahrál před branku. Mně poté stačilo se už jen dotknout kotouče,“ popsal svoji sedmou branku v probíhajícím ročníku druhé nejvyšší hokejové soutěže, ve které nasbíral 15 asistencí.

Početní výhody přitom svěřencům Jana Srdínka v úvodní polovině sezony příliš nevycházely. Po novém roce se však jejich úspěšnost zlepšila.

„Sestava se ustálila – předtím se to docela točilo, hráči byli zranění nebo v karanténě. Sedli jsme si, začíná nám to tam padat,“ usmívá se zkušený 29letý útočník.

Důvody k radosti má v poslední době o poznání více – v prvním polovině ledna na Valašsko přišel jeho bývalý spoluhráč z Havířova Lukáš Bednář.

„S Lukym se známe snad deset let. Není sranda přijít do nového klubu a začlenit se. Doufám, že nám to tam bude více padat,“ věří.

Gólové příspěvky přitom vsetínské fanoušky prozatím nenadchly, v průměr vstřelené branky na zápas se nedostává ani k číslu 3.

„Bavili se o tom už tolikrát, snažíme se dělat vše možné. Nevím, čím to může být. Snažíme se chodit do branky, pracujeme na tom. Musíme věřit, že to prolomíme v klíčové fázi a v play-off to bude vycházet,“ nezoufá v těchto dnech.

Valachům aktuálně náleží 8. místo Chance ligy, na přímý postup do čtvrtfinále ztrácí osm bodů.

„Řekli jsme si, že na tabulku se nebudeme dívat, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme.“

„Nyní bude důležité potvrdit zápas se Slavii – abychom uhráli body a odskočili jí,“ vyhlíží duel.

Je si však vědomý, že Pražané budou chtít odčinit porážku.

„Podobné jsme to měli s Vrchlabím. Doma jsme prohráli a u nich vyhráli 3:2. Je to specifické,“ připomíná zrádnost letošní sezony.