Přesto se mu na své loňské maximum ze základní části 64 bodů za 21 gólů a 43 asistencí deset zápasů před koncem nadstavby bude útočit jen těžko. I proto, že už vedle sebe nemá zabijáka Luboše Roba, který vloni v základní části nasázel 39 gólů a společně s Pechancem ovládl se ziskem 65 bodů i produktivitu soutěže.

„Jasně že Luboš chybí, ale přišli za něj jiné náhrady. To tak v hokeji bývá, člověk to nemůže brát, že někdo chybí. Je tu nový tým, přišli noví hráči,“ poznamenal 28letý Pechanec, který však se střelcem z Plzně zůstal v kontaktu.

A mezitím se vypiloval souhru se dvěma Davidy Tůmou (16 gólů) a Březinou (14 gólů).

„S Davidem Tůmou jsem se parádně sehrál. S ním se hraje výborně, stejně jako s Davidem Březinou. S Lubošem jsou podobné typy. I David Březina je chytrý, umí zakončit, i on je výborný. Jen ho brzdí zranění, chvíli trvá, než se do toho dostanete. Teď hraje výborně,“ nezapomněl poslat kompliment svému parťákovi.

Celková souhra těch tří se prý příliš neliší od loňského komanda, které ještě doplňoval kapitán Vít Jonák.

„Je to podobné. Oba kluci jsou výborní v zakončení, takže se to snažím na ně dávat, aby stříleli góly,“ vzkázal bývalý hráč Třince, který naskočil i do jedenácti zápasů v extralize v dresu Třince a tří utkání přidal za Zlín.

Ačkoliv havířovský odchovanec zrovna nepatří mezi lidové vypravěče a v kabině má Vsetín jiné hecíře, na ledě patří k produktivním lídrům. „Určitě, čeká se to ode mě,“ potvrdil Pechanec.

„Když to někdy nejde, snažím se to do hlavy nepřipouštět a týmu pomoct jinak. Mým úkolem je tvořit hru, což se snažím odvést co nejvíc pro tým. Především jde o výkon mužstva,“ má jasno Pechanec.

A ty před reprezentační přestávkou nebyly zrovna ideální. Se dvěma výhrami ze sedmi odehraných zápasů a ziskem osmi bodů nemohli být na Lapači spokojení.

„Zápasy přitom nebyly špatné. Třeba na Slavii jsme hráli výborný zápas, jen jsme nedali góly. Měli jsme jasně vyhrát. Jen v Havířově se nám zápas nepovedl. Tam to bylo od nás fakt špatné. Herně jdeme nahoru a bude to gradovat,“ hlásí odhodlaně Pechanec.

Ačkoliv hlavní aspirant na postup do extraligy vzhledem k suverénní jízdě sezonou sídlí v Českých Budějovicích, aktuálně třetí Vsetín své předsezonní ambice nemění.

„Sport je nevyzpytatelný, ale cíle jsou ty nejvyšší. Musíme jít krůček po krůčku,“ ví forvard Vsetína, který po reprezentační přestávce přivítá dnes od 17.30 hodin Porubu.

„Během pauzy jsme měli dvoufázové i třífázové tréninky, nabrali jsme kondici. Víkend jsme měli volný, takže jsme si i odpočinuli a nabrali jsme síly na konec sezony,“ zmínil Pechanec očekávané bitvy o všechno v play-off.

Ve své druhé sezoně v zelenožlutém dresu se už mezi valašskými kopci zabydlel.

„Mám tady i přítelkyni, jsem tady spokojený. Líbí se nám tady, byli jsme se podívat ve Velkých Karlovicích, nebo na Kohútce, Sirákově, takže poznáváme okolí. Mám smlouvu i na příští sezonu, takže bych měl zůstat,“ pochvaluje si rodák z Havířova, pro kterého vzájemné zápasy budou vždy prestižní a speciální.

„Vyrůstal jsem tam, vždy přijde celá rodina. Ale jakmile padne první buly, už to člověk nevnímá. To není problém. Už nejsem mladý hráč, abych to řešil,“ pousmál se.