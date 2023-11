Zažil hořký návrat. Zápas mu nevyšel dle představ, na ledě pobyl necelých devět minut. Navíc musel strpět prohru Vsetína ve „svém“ Zlíně. „Byl jsem trošku nervózní. Myslel jsem si, že si zápas užiju víc, úplně mi to ale nesedlo,“ smutnil bývalý kapitán Beranů Pavel Kubiš.

Páteční sváteční derby mezi Zlínem a Vsetínem. | Video: Deník/Radek Štohl

Zná tu snad každý milimetr ledu, vždyť u ševců pobyl drtivou většinu své kariéry. V pátek měl poprvé možnost proti Zlínu naskočit, rovnou v jeho útočišti. „Nevím, jestli mě to svázalo, každopádně to bylo jiné,“ připouštěl smutným hlasem.

Kubiš ve vsetínském dresu narazil na bývalé dlouhodobé parťáky Bedřicha Köhlera či Jakuba Šlahaře. Zkušení zlínští útočníci přitom v minulosti naskakovali proti Beranům. „Proti klukům jsem už hrál, sami dobře ví, jak to funguje. Vypustil jsem to z hlavy, takový je hokejový život,“ zmiňuje tradiční koloběh.

Kubiš pro Zlín odvedl obrovské služby, za A-tým absolvoval 884 zápasů, ve kterých nasbíral 282 bodů. S klubem navíc v sezoně 2013/2014 vybojoval extraligový titul. Vyvolání svého jména se ovšem ze strany domácích fanoušků za celý večer nedočkal. „Vůbec jsem na to nemyslel. Záleží na lidech, zda mě vyvolávají, nebo na mě pískají, což taky nenastalo,“ komentoval v podstatě nulovou reakci zlínského publika.

Páteční derby Beranů s Valachy sledovala zaplněná hala, hlasatel těsně před koncem ohlásil parádních sedm tisíc diváků. Několik stovek fanoušků dorazilo i ze Vsetína. „Jak na domácím kluzišti, tak tom venkovním tvoří velice dobrou atmosféru. Teď při derby domácí i hosté vytvořili parádní kulisu,“ smekl 38letý borec před oběma tábory.

Když vedení zlínského klubu na jaře propustilo Pavla Kubiše, tak včele ještě stál Robert Hamrla, střídačce vládl sportovní manažer Miloš Říha. Hamrla v létě po podezření z daňových úniků rezignoval, Říha byl těsně před derby odvolán. „Na každý zápas mám stejnou motivaci, ať už na střídačce stojí kdokoliv, ve Zlíně navíc znám spoustu lidí. Samozřejmě by mě potěšilo, kdybychom zde vyhráli.“

Valachům to však v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky nevyšlo, druhé letošní vítězství proti ševcům nepřidali. V první třetině ztratili vedení, ve druhé naopak dotáhli manko 2:4. Momentum poté zahodili, dokonalý obrat nedotáhli. „Zkušený tým by po takovém vyrovnání měl zůstat na vlně, udržet to. Pokud chceme být úspěšní, musíme si to pohlídat. Nebudeme se na nic vymlouvat – vyhráli o gól, my si to rozebereme,“ nastínil Kubiš.

Sám na ledě v dobře známém prostředí strávil jen 8 minut a 43 vteřin, méně času dostali jen Matouš Kratochvil a Adam Koláček. „Bojuju s tím. Je to o tom, jak budu hrát,“ uvědomuje si bývalý kapitán Zlína Pavel Kubiš.

Nejmenší ice-time měl teprve 17letý Koláček, jenž v letošní sezoně vypomáhal zlínské juniorce. V pátek proti Beranům absolvoval osmý soutěžní duel mezi dospělými, podruhé skóroval. Vůbec poprvé za vsetínský A-tým. Asistoval mu i zkušený forvard, který s mladým talentem nastupuje v jedné lajně. „Doufám, že mu to pomůže, bude se cítit lépe a ještě půjde nahoru. Jednou to tady na něm může stát. Má velice dobré výkony, snažím se mu pomoci,“ vyjádřil se Kubiš na adresu o generaci mladšího parťáka.