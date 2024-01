Znovu byl na Berany nažhavený, znovu chtěl své bývalé spoluhráče porazit. Na Daniela Hufa ostatně vyslal šest střel, nejvíce ze všech. Pavel Klhůfek se nakonec i prosadil, ve 25. minutě brankáře soupeře propálil.

Třetí derby sezony mezi Vsetínem a Zlínem. | Video: Deník/Radek Štohl

Hostům však sám dal šanci, ve třetí třetině si jako jeden ze tří domácích šel sednout na trestnou. Za to si po zápase sypal popel na hlavu. „Vyloučení nás doběhla. Kdybychom nebyli v oslabení, tak bychom to rozhodli. Můj faul tomu přispěl. Mrzí mě to,“ kál se odchovanec Zlína. „Bod je ale dobrý, mohlo se to překlopit na obě strany,“ poukazuje na vítězné nájezdy ševců.

Vsetínu úvod nevyšel, ve třetí minutě inkasovali. Paradoxně však sami mohli jít do vedení, puk z hole Staňka se po odrazu od břevna vrátil zpátky do hry, brankovou čáru nepřešel. Poté přišel protiúder soupeře. Na pomoc byl povolán videorozhodčí. „Někdo si myslel, že platí, někdo že ne. Byl jsem tam, myslel jsem si, že nebude. O to více mě mrzelo, že štěstí nepomohlo,“ posteskl si Klhůfek.

Zabalit to nechtěli, ani nemohli, dopředu je hnalo téměř pět tisíc vsetínských fanoušků. Na obrat měli téměř celý zápas. „Celou sezonu si říkáme , že když dostaneme gól, tak se z toho nesmíme hroutit. Dvacítka prohrávala o tři góly a otočila to. Takový je hokej, nemůže nás to rozhodit,“ velí zkušený forvard, kterému v říjnu bylo 32 let.

Valaši měli celkem 35 střeleckých pokusů, sám Klhůfek jich vyslal šest. Ujala se pouze ta z hole bývalého útočníka Beranů, ve druhé třetině vyrovnával na 1:1. Domácí si jinak vylámali zuby na výborném Hufovi. „Je to dobrý gólman. Ten náš však taky dostal pouze jeden gól, nájezdy jsou pak loterie. Klukům ze Zlína to vyšlo, nám ne. Příště se to snad otočí pro nás.“

Příště bude už pouhé dva dny po derby, borci z Valašska v pondělí odjíždí do Polárky. Zde narazí na Frýdek-Místek, večerní utkání začíná v 18 hodin. Pokud svěřenci Jiřího Weintritta znovu prohrají, bude to vůbec poprvé v sezoně, kdy zapíšou tři nezdary v řadě. „Pořád by to nebyla žádná katastrofa, v play-off by to bylo horší. V hlavách to tak určitě nemáme. Do Frýdku jedeme vyhrát. I kdybychom prohráli, tak doufám, že odevzdáme stoprocentní výkon, že budeme bojovat,“ má jasno Pavel Klhůfek.

Na ledě týmu bojujícího v těchto dnech především o přežití v Chance lize znovu bude chybět kapitán Erik Hrňa. Proti Zlínu navíc absentovali Tomáš Jandus nebo Tom Ondračka. „Erik samozřejmě chybí, to ale i Tomáš Jandus. Máme kvalitní mužstvo, abychom to doplnili. Věřím, že se dají do kupy a pomůžou nám,“ přeje si Pavel Klhůfek.

Vsetín se většinu sezony nachází na druhém místě soutěže. První flek v těchto dnech vypadá nedostižně, na vedoucí Porubu ztrácí propastných 20 bodů. Spíše se tak musí dívat za záda, aby uhájil tuto pozici. „Porubě se může stát cokoliv, dostihnout ji však už bude náročné. Druhé místo je reálné, nikdo tady nechce, abychom skončili třetí,“ dodává Pavel Klhůfek, který v letošní sezoně vynechal 9 zápasů. I přesto znovu patří k nejlepším střelcům týmu, lépe jsou na tom už pouze Hrňa a Rob, na stejné úrovni Jonák s Kernem.

