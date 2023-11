Vítězství vypadá jednoznačně. Jak jste viděl derby? Chtěli jsme odčinit Porubu, proti které jsme nedali gól. Teď jsme jich vstřelili pět, za což jsem rád. Do útoku jsme silní, to jsme potvrdili. Měli jsme super vstup do zápasu, po první třetině jsme vedli 3:0, což rozhodlo. Přerov jsme k ničemu moc nepouštěli, co si vytvořil, to Max (Max Žukov) pochytal.

O čisté konto jste přišli 32 vteřin před koncem. To by se stávat nemělo, že?

Určitě ne. Je to škoda, pro Maxe jsme to měli uhrát. Za stavu 5:0 nesmíme polevit, už jsme to v klidu měli dohrát, nikam se nehnat. Bohužel se tak stalo. Maxovi jsme se všichni omluvili. Je to i naše vizitka, musíme si na to dávat pozor.

Proti Přerovu jste navýšil na 3:0, vstřelil jste druhý gól sezony. Mohlo by vás to odrazit k ještě lepším výkonům?

Výkony z mé strany nejsou špatné, bohužel nedáváme tolik branek. Teď jsem měl ještě dvě tři střely, které byly gólové. Hlavně jsem rád za vítězství, že góly zatím nechybí. Doufám, že se to otočí, a když je budeme potřebovat, tak je dám.

Jak se celkově cítíte v letošní sezoně?

Máme hodně zraněných, osobně jsem měl dvě, sezona je dost rozkouskovaná. Jsem tak rád za reprezentační přestávku. Doufám, že si všichni odpočineme, načerpáme síly, vrátí se zranění kluci a budeme hrát v ideální sestavě. Na druhou stranu jsme viděli mladé kluky, kteří hráli výborně. Kdo se bude vracet, to bude mít hodně těžké. S mládeží se pracuje dobře, kluci klidně můžou hrát seniorský hokej.

Osobně jste odehrál jste 10 z 19 zápasů. Přiblížíte svá zranění?

První jsem měl ještě z přípravných zápasů v horní části těla. Pak se mi v utkání se Zlínem otočil prst, bylo bolestivé držet hokejku, musel jsem vynechat několik zápasů. Doufám, že další zranění už nebudou, že jsem si vybral smůlu, minulou sezonu jsem rovněž byl často nemocný. Před příchodem na Vsetín jsem odehrál téměř vše, skoro jsem nechyběl.

Vinou absencí musíte rotovat sestavou…

Měl bych být na centru ve druhé lajně. Stala se však personální krize – není Míra Holec, Pája Kubiš. Trenér to teď poskládal tímto způsobem, hrát na křídle mi nevadí, v útoku jsem univerzál. Proti Přerovu to bylo dobré řešení, mladý Dědáč (Matyáš Dědek) hrál na centru. Potvrdil, že má kvalitu.

Když půjde vše podle plánů, měl byste naskakovat právě v lajně s Mírou Holcem a Pavlem Kubišem?

Upřímně netuším, jak to trenéři mají namyšlené. Od začátku sezony nás trápí zmíněná vysoká marodka, vinou které jsme nebyli kompletní. Když někdo hraje dobře a vyhrává se, těžko se tam pak dostává, je zbytečné to měnit. Až budeme komplet, tak uvidíte, jak budou lajny vypadat.

S Mírou Holcem jste si v loňské sezoně vyhověli…

Hrálo se nám dobře, měli jsme výborný závěr sezony. Osobně mi pomohl, jeho příchod mě oživil, stejné to bylo i pro něj ve Vsetíně. Podařilo se nám i play-off, škoda, že jsme nepřešli Zlín. Vinou našich zranění jsme se většinou míjeli, pak jsme hráli dobrý zápas s Pavlem Kubišem, trenéři to nechtěli měnit. Je to složité, mají s tím práci. Moc jim nezávidím. (úsměv)

Zdroj: Deník/Radek Štohl

