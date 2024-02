„První poločas jsme měli území převahu, vypracovali si i více šancí. Do druhého jsme to prostřídali, včetně gólmana tam šlo devět jiných hráčů. Přesto by to nemělo mít vliv. Soupeř na rozdíl od nás využil své šance,“ shrnul Hajný sobotní duel.

Jeho mančaft kromě prohry s Novým Jičínem a výhrou nad Holicí (1:0) dosud zapsal remízu s třetiligový Uherským Brodem (1:1). S aktuálním průběhem přípravy může být spokojený.

„Závěr podzimu jsme nezvládli, dost hráčů chybělo. Teď je to zatím dobré, vše běží, jak jsme chtěli, nemáme žádné zraněné ani nemocné. Změnila se i atmosféra. Pořád je ale před námi ještě pět týdnů, nejsme ani v půlce přípravy. Mnohé se může změnit,“ uvědomuje si zkušený kouč.

Během podzimní části Divize F ovšem výskat nemohl, situaci mu komplikovala četná zranění. Jak už dříve pro Deník avizoval, zdravotně způsobilí Vrána (erasmus v Anglii) s Macíčkem (odchod do Hlubiny) si na jaře za toto mužstvo nezahrají. U týmu navíc skončil Sovák, jenž odešel na Juřinku.

„Znovu se však zapojují Výmola, Vozák i Němec. Lépe se to navíc vyvíjí také u Smilka,“ hlásí Hajný potěšeně.

Hajný o emotivním konci Švece, citelných ztrátách i filozofii klubu

21letý fotbalista je důležitou součástí Valašského Meziříčí. Jeho návrat bude pro toto mužstvo obrovskou vzpruhou.

„Nejprve to u něj vypadalo hodně špatně. Podstoupil operaci, naštěstí to je lepší, než se čekalo. Je to pro nás důležitý hráč,“ přiznává hlavní trenér Valachů. „Pokud nestihne začátek, tak se určitě zapojí do jara,“ dodal optimisticky.

Do přípravy tradičně naskočili mladí dorostenci. Jak to u nich vypadá směrem do odvetných bojů?

„Koňařík byl naposledy ve Zlíně, vrátil se. Pořád je ještě v dorosteneckém věku, určitě bude s námi. Má velkou šanci hrát o základ. Hrají i Barbořák s Nohavicou, ti na jaře budou nastupovat za dorost,“ informoval Pavel Hajný.

Valašské Meziříčí schytalo další příděl. Podlehlo loňskému vítězi KP

Další změny v týmu se patrně už nechystají.

„Kdyby se objevilo nějaké jméno na jeden post, tak bychom do toho šli. Určitě na to ale netlačím. Nikdo by už naopak odejít neměl,“ uzavřel.

Přípravný fotbal

FK Nový Jičín – TJ Valašské Meziříčí 3:1 (0:1)

Branka Valašského Meziříčí: 16. Bystřičan.

Valašské Meziříčí: Dragon - Fröhlich - Němec, Koleček, Vozák, Tkadlec, Bystřičan, Sušeň, Nohavica - Křenek, Žilinský, Veselý R., Veselý D., Křenek, Kulhánek, Koňařík, Hoffmann, Juřík - Výmola, Barbořák, Gomola