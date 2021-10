HC Baník Sokolov: Habal (A. Beran) – Klejna, J. Novák, J. Pohl, A. Rulík, D. Zeman, Vodička – Vracovský, Kverka (A), Šik – Jurčík (A), T. Rohan (C), Tomi – Kuťák, Jiskra, Šmerha – Křemen, M. Sloboda.

VHK ROBE Vsetín: J. Málek (Gába) – Jerofejevs, Buchta, Ondračka, Smetana, Hryciow, Š. Jenáček, J. Jenáček – M. Indrák, Jonák (C), Rob – D. Březina, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk, Klímek – Hořanský, Berger, Vítek.

„Od začátku jsme údavali tempo hry. Škoda, že jsme nepřidali další branku. Za stavu 3:1 jsme si to pohlídali do konce," těšilo Srdínko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.