Nejslavnější odchovanec hokejového Vsetína? O tom se dlouho může debatovat. Kdo je v současné době tím nejobletovanějším? O tom už není pochyb. Tato role připadá čerstvému hokejovému mistru světa Janu Ščotkovi!

Jan Ščotka si před dvěma lety květnu zahrál na svém premiérovém světovém šampionátu. Včera spolehlivým výkonem a prvním utkáním na turnaji pomohl českému národnímu týmu ke zlatu! | Foto: ČTK

Příští měsíc 29letý borec nakoukl do světa hokeje právě na Valašsku. Dařilo se mu už v mládežnických výběrech, v týmu do 18 let zapsal v 41 zápasech 27 kanadských bodů, díky čemuž se před 11 lety na tři utkání podíval do A-mužstva, tehdy hrajícího II. ligu. Ve zmíněné sezoně odehrál 10 mezistátních střetnutí do 17 let. O ročník později už nastupoval také za vsetínské juniory, navíc si připsal 19 duelů za reprezentaci do 18 let. V této kategorii startoval také na mistrovství světa.

Na jaře 2014 učinil zásadní krok – vydal se do Pardubic, kde v první extraligové sezoně absolvoval 51 zápasů. Byl kapitánem reprezentace do 19 let a nechyběl na šampionátu juniorů.

Ščotka vydržel v Dynamu do roku 2018, mezi tím si zahrál několik utkání v první lize za Šumperk a Prostějov.

Další kroky šikovného obránce vedly do Litvínova, kde působil tři sezony. Blýskl se především v té poslední, kdy v 55 utkáních nastřílel 10 gólů, na dalších 14 asistoval. V ročníku 2020/2021 odehrál i premiérových šest zápasů za A-tým národního týmu.

Před třemi lety se poprvé vydal zkusit štěstí do zahraniční, v týmu JYP Jyväskylä se hned stal kapitánem! Během dané sezony stihl 26 utkání za reprezentaci, 10 z nich na mistrovství světa.

Jan Ščotka se po roční anabázi ve Finsku vydal zpátky do České republiky, v posledních dvou sezonách pomáhal Kometě Brno, v doznívajícím ročníku získal 32 bodů ve 48 utkáních. Stal se sedmým nejproduktivnějším bekem základní části extraligy.

Čerstvý mistr světa během dosavadní kariéry absolvoval 10 sezon v české nejvyšší soutěži, ve kterých absolvoval 470 zápasů. Celkově posbíral 131 kanadských bodů za 37 gólů a 94 asistencí!

Dres národního týmu oblékl 46krát. Ten poslední na domácím šampionátu v Praze, kdy zasáhl do vítězného finále proti Švýcarsku. Na ledě pobyl 4 minuty a 10 vteřin. Zúčastnil se také olympiády v Pekingu