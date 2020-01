Hokejový útočník prvoligového Vsetína David Březina opět potvrzuje, že pokud mu drží zdraví a dostane důvěru, umí rozhodovat zápasy.

Za poslední čtyři zápasy nastřílel pět gólů a zároveň bodoval v osmi z deseti utkání poté, co se vykurýroval po svém čtvrtém otřesu mozku.

„Po pravdě jsem to asi ani nečekal, návrat je vždycky těžký, tím spíš po delší době,“ oddechl si 26letý Březina, jenž naposledy v pondělí dvěma góly pomohl zdolat Havířov (4:1)

„Jsem ale moc rád, že to takhle jde a věřím, že už to bude jen lepší a lepší. Cítím se velmi dobře, ale vždycky to může být lepší,“ ví Březina, že stále je na čem pracovat.

Byl to právě on, kdo v pondělí poprvé nechal explodovat Lapač nadšením, když v 11. minutě otevřel skóre. A znovu to byl on, kdo za stavu 1:1 ve 43. minutě vstřelil vítěznou trefu. Deset vteřin poté udeřil Procházka, který zajistil dvougólové vedení.

„Rozhodly tyhle dva slepené góly. Jsme velice rádi za toto vítězství,“ přiznal Březina, jenž v sezoně zatím nastřílel jedenáct gólů a za tři sezony v zelenožlutém dresu jich zaznamenal už celkem padesát.

Lapač si v pondělí užil osmou pozápasovou děkovačku za sebou, jenže Valaši nyní ztrácejí na ledě soupeřů. Z Chomutova i Českých Budějovic odjeli s prázdnou.

„Těžko říct, kde je hlavní rozdíl. Snažíme se hrát pořád stejně, někdy to ale nevyjde a prohraje se. To se nedá nic dělat. Musíme příště dát víc gólů nebo naopak méně dostat. Jsme rádi, že nám to doma jde a vážíme si toho, ale i venku chceme vyhrát a hrát kvalitní hokej,“ vysvětluje Březina, který je se svou tichou a nekonfliktní povahou oblíbený v kabině a především mezi vsetínskými fanoušky.

„Popularitu až tolik nevnímám. Jsem samozřejmě moc rád a vážím si toho strašně, ale snažím se být hlavně sám sebou,“ vysvětluje student ekonomicko-správní fakulty, který na dresu nosí číslo 24.

Na Valašsku by chtěl zůstat i v následujících sezonách.

„Samozřejmě bych moc rád zůstal, líbí se mi tu a jsem tu se vším spokojený. Proto bych tu strašně rád hrál i nadále,“ vzkázal Březina, jehož už dnes od 17.30 hodin čeká další zápas na ledě Poruby, která nevyhrála osm zápasů v řadě.

„My se soustředíme víc sami na sebe a chceme tento zápas vyhrát. Poruba má samozřejmě kvalitní tým a bude to těžký zápas, to že se jí teď třeba tak nedaří, nic neznamená. Věřím, že pokud budeme hrát to, co máme, vyhrajeme,“ poznamenal rodák a odchovanec Pardubic.

Ačkoliv jeho mateřský klub bojuje v extralize o holé přežití, osobní názor na žhavé téma jejího uzavření má jasný. „Za mě určitě extraligu neuzavírat.“