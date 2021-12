Do vedení se jako první dostali domácí hokejisté, kteří se v desáté minutě radovali z trefy Tepera. Odpověď na sebe nechala čekat do patnácté minuty, kdy vyrovnal Zeman. Valachy navíc ve 23. minutě do vedení poslal lotyšský bek Jerofejevs.

Další branky padly až ve třetím dějství. A všechny do sítě hostů. V 53. minutě nejprve vyrovnal Komorski, přesně o dvě a půl minuty později šli domácí do vedení díky trefě Peterka. Další úder za záda Berana zasadil Klimša. Všechny tři branky se udály v početní převaze Frýdku-Místku.

Valaši poslední duel kalendářního roku 2021 odehrají ve středu, od 17.30 hodin na Lapači přivítají Benátky nad Jizerou.

Chance liga, 31. kolo

HC Frýdek-Místek – VHK ROBE Vsetín 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. Teper (Křivohlávek, Zbořil), 53. Komorski (Teper, Svačina), 55. Peterek (D. Krenželok, David Bartoš), 56. Klimša (Komorski, Zbořil) – 15. A. Zeman (R. Vlach), 23. Jerofejevs (Berger, R. Vlach). Střely na branku: 30:32. Vyloučení: 2:4. Využití: 3:0. Rozhodčí: Cabák-Šudoma, Hanzlík-Blažek

HC Frýdek-Místek: Baroš (Foltán) – Zbořil, Teper, D. Krenželok, Matyáš, Ciura, J. Adámek – Svačina, David Bartoš, Martynek (C) – Lyszczarczyk, Komorski, Klimša (A) – Křivohlávek, Peterek, Ramik – Matiaško, Čmiel, Ján Blaško.

VHK ROBE Vsetín: A. Beran (D. Sachr) – Jerofejevs, Štach (A), Ondračka, Smetana, J. Říha, Hryciow, Š. Jenáček – Jonák (C), Pšurný, Rob – Gago, Pitule, D. Březina – Berger, R. Vlach, A. Zeman – Apolenář, Kucharczyk (A), Klímek.