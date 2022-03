Osm branek a třetí jasná výhra! Hokejový Vsetín je krok od finále Chance ligy

Dali zapomenout na čtvrteční neúspěch. A to ve velkém stylu! Hokejisté Vsetína zcela ovládli čtvrté semifinále Chance ligy proti Prostějovu, na ledě soupeře zvítězili vysoko 8:3, díky čemuž se v sérii dostali do vedení 3:1 na zápasy. Tečku za postupem do finále můžou udělat v neděli od 17.00 hodin na Lapači.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) jsou krok od finále Chance ligy. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Valaši po čtvrtečním duelu zaznamenali jednu zásadní změnu v sestavě, do čtvrtého útoku se dostal Gago, mezi elitních dvanáct útočníků se nevešel Zeman. Role sedmého beka tentokrát připadla Vosátkovi, Šimon Jenáček naopak zamířil do druhé obranné dvojice. Stejně jako při úvodních dvouhrách výhrách v semifinálové série, tak i dnes se Vsetínu vydařila první třetina – tentokrát navíc už po sedmi minutách a trefách Vítka a Gaga z branky vyhnali Blahu. „První gól v play-off je často rozhodující, měli jsme docela štěstí, že jsme ve třech zápasech takto odskočili,“ přiblížil Michal Gago, útočník, který ještě uplynulou sezonu hájil barvy Hanáků. „Po vystřídání brankářů jsme věděli, že tam bude studený gólman. Chtěli jsme tak co nejvíce střílet a odskočit na více gólů. Troufnu si říct, že ani jeden z nich za branky nemohl,“ říká. Domácím se sice do desáté minuty podařilo snížit, hosté ovšem díky Půčkovi a Bergerovi ovládli úvodní třetinu 4:1, po dvou dějstvích to bylo už 6:2. Svěřenci hlavního trenéra Romana Stantiena vyhráli i třetí dějství, díky čemuž si z ledu Prostějova odvezli jednoznačnou výhru. Postup by rádi slavili už v neděli před vlastními fanoušky. „Doufáme, že to doma ukončíme!“ hlásí jednoznačně 24letý Michal Gago. Chance liga, 4. semifinále LHK Jestřábi Prostějov – VHK ROBE Vsetín 3:8 (1:4, 1:2, 1:2), stav série: 1:3 na zápasy Branky a nahrávky: 9. M. Švec (Husák, Mrázek), 24. P. Beránek (T. Jáchym, Štefka), 48. Štefka (Vala, Janeček) – 4. Vítek (D. Březina, Gago), 7. Gago, 13. R. Půček (Kucharczyk, Venkrbec), 16. Berger (Smetana), 27. R. Půček (Klímek, Kucharczyk), 37. Š. Jenáček (R. Vlach), 41. Jonák (Rob, Venkrbec), 56. Venkrbec (Smetana, Kucharczyk). Střely na branku: 20:35. Vyloučení: 8:6. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Cabák, Pilný – Hanzlík, Bohuněk. Diváci: 2998. LHK Jestřábi Prostějov: Bláha (7. M. Altrichter) – Husák, M. Jáchym, Zajíc, Staněk, Vala – Mrázek, T. Jáchym, Štefka – Š. Jelínek, J. Kloz (A), Martin Novák (C) – M. Švec, T. Koblížek, Jiránek – Janeček, Podlaha, A. Havlík – P. Beránek. VHK ROBE Vsetín: J. Málek (Gába) – Smetana, Ondračka, J. Říha, Š. Jenáček, Hryciow, J. Jenáček, Vosátko – Jonák (C), Venkrbec, Rob – R. Půček, Kucharczyk (A), Klímek – Berger, R. Vlach, Hořanský – Gago, D. Březina, Vítek. Druhý zápas semifinále: Sokolov – Jihlava 4:2, stav série: 1:3 na zápasy