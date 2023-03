Tohle byla jasná série, tři jednoznačné duely. Hokejisté Znojma i ve čtvrtfinále proti Valašskému Meziříčí potvrdili roli velkého favorita a po výsledcích 7:0, 6:1 a 5:0 slaví postup do semifinále druhé ligy. Bobrům naopak sezona skončila.

Hokejisté Znojma vyhráli třetí semifinále nad Valašským Meziříčím 5:0 a slaví postup do finále východní skupiny druhé ligy. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Orli dál letí vstříc svému cíli, postupu do Chance ligy. Nepřibrzdilo je ani Valašské Meziříčí, které se sice v každém ze třech zápasů vzepjalo k odporu, ale celkově to na Jihomoravany stačit nemohlo.

„Tohle ale byla úplně jiná série než s Novým Jičínem, což je také pozitivní, protože kluci si musí zkusit jiné styly. Každopádně postup máme a už se koukáme na semifinále,“ říká trenér Znojma Tomáš Jakeš.

Orli v nedělním třetím duelu zlomili odpor protivníka až ve druhé části, slepené branky Mareše, Hrušky a Špačka jim dodali klid. Postup pak stvrdily trefy Šťovíčka a Svobody v závěrečných deseti minutách.

„První třetina byla pro nás hodně těžká, protože soupeř do toho šel bez respektu a věděl, že mu může skončit sezóna. Ne nadarmo se říká, že poslední krok je nejsložitější. Kluci byli trochu zakřiknutí, ale nakonec to tam napadalo. Pro nás je jenom dobře, že hrajeme i těžké třetiny nebo zápasy,“ prohlásil Jakeš.

Valaši odcestovali na jih Moravy pořádně rozbití. Nakonec se ale vydali a více než třicet minut drželi remízový stav.

„Chtěli jsme mít hlavně dobrý začátek, což se nám povedlo,“ těší hostujícího trenéra Lukáše Plška. „První třetina byla z naší strany asi úplně nejlepší v celé sérii, dali jsme tam gól-negól, který by zápas asi ale nerozhodl, ale bylo by to pro nás veselejší, protože jsme po celou sérii věděli, jaká síla proti nám stojí,“ říká Plšek.

Na mysli má situaci z úvodní části, kdy po rychlé kombinaci se dopředu dostali Křivohlávek a Finsterle. Druhý jmenovaný dostal přesný pas na hokejku od svého spoluhráče a poslal puk na bránu.

Halou se ozval zvuk horní nebo zadní tyče a puk vyletěl zpět do kluziště. Hráči sice gól viděli a oslavně zvedali ruce, sudí ale rozpažil, takže se pokračovalo dál ve hře.

„Je zvláštní, že to viděli i security a rozhodčí ne,“ nechápe Plšek.

Na rozhodčí ale porážku nesvádí. „Ve druhé třetině už Znojmo znovu ukázalo svojí sílu,“ přitakal bývalý výborný brankář.

Debakl 0:5 neřeší. „Já chci poděkovat celému týmu za to, že to nevzdali a bojovali ve všech zápasech. Série končí sice 0:3, skóre je 1:17, nebylo víc v našich silách. Všechno bylo korektní a Znojmo zaslouženě postoupilo,“ uznal sportovně.

„Ve všech třech zápasech jsme odešli někdy v polovině utkání fyzicky. Znojmo má prostě fantastický tým a hlavně první útok, to jsou hráči, kteří mají kvalitu prvoligovou, ne-li extraligovou. Snad třináct branek nám dali jen oni sami. Naši kluci na ně koukali kolikrát s otevřenými ústy co umí a to byl hlavní důvod všeho. V sezoně je neměli a bylo to vyrovnanější, ale nyní je mají a to byl hlavní faktor celé série,“ má jasno Plšek.

Bobři na víc letos neměli. „My měli prvotní cíl se dostat do play-off, když jsme vyřadili Kopřivnici, tak jsme fandili Hodonínu, abychom nenarazili na Znojmo, ale stalo se. Všichni věděli, že Znojmo bude dominantní a neříkám, že by se podařilo postoupit přes Vyškov nebo Havířov, ale bylo by to vyrovnané. Znojmo si to po EBELce musí prostě zase vyšlapat nahoru a my měli prostě smůlu, že jsme jim přišli do cesty,“ uzavírá Plšek.

Orli se v semifinále druhé ligy utkají s Vyškovem.

2. liga, 3. čtvrtfinále:

ORLI ZNOJMO – HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 5:0 (0:0, 3:0, 2:0), konečný stav série: 3:0.

Branky a nahrávky: 32. Mareš (Köver), 33. Hruška (T. Svoboda, Remta), 38. Špaček (Remta, Adámek), 51. Šťovíček (Stránský), 53. T. Svoboda (Hruška, Sklenář). Rozhodčí: Held, Vaněk – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 1 534. Střely na branku: 38:18. Průběh utkání: 5:0.

Znojmo: Groh (Žajdlík) – Stránský, Tejnor, Mareš, Sedláček, Jenáček, Zukal, Remta - Sklenář, Hruška, Köver, O. Svoboda, Kotrba, Beránek, Pigl, Adámek, Nižnikov, Špaček, Čermák, Šťovíček, T. Svoboda.

Valašské Meziříčí: Ševců (Slovák) - Holiš, Báchor, Sviták, Ďurkáč, Gabrhelík, Kamas, Liss - Andris, Křivohlávek, Finsterle - Martinec, Vavřík, Kuchařík - Kozubík, Martinec, Pětník.