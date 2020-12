Poslední start přidal 30. září. Vinou karantény vsetínského mužstva, následného přerušení sportovních soutěží a nakonec rodinných důvodů však další už nezapíše.

„Odejít rozhodně nebylo vůbec snadné,“ připouští 31letý slovenský útočník, který v letošní sezoně Chance ligy nastoupil k sedmi zápasům, ve kterých si připsal šest kanadských bodů za dvě branky a čtyři asistenci.

„Konkrétnější důvody odchodu bych ale uvádět nechtěl,“ omluvil se Rehuš zdvořile.

Branislav Rehuš na Vsetín přišel v květnu uplynulého roku. Od té doby si na Valašsku především oblíbil zdejší hokejové fanoušky.

„Když ještě mohli chodit na každý domácí zápas, tak to pro mě byl velký zážitek. Pokaždé vytvořili skvělou atmosféru. Pouze je škoda, že se nedohrála minulá sezona, na play-off by to určitě ještě bylo lepší!“ nepochybuje zkušený forvard, který na Štědrý den oslaví 32. narozeniny.

Ačkoliv ve své bohaté hokejové kariéře působil ve Francii, Dánsku či mezinárodní hokejové soutěži v Rakousku (dresu Znojma), tak o nadšencích vsetínského klubu má jasno. „Ze všech byli nejlepší. Zařadil bych je na první místo!“

Nebylo výjimkou, že slovenského útočníka na ulicích poznávali.

„Nestávalo se to tak často. Občas se však přihodilo, že mě někdo z fanoušků zastavil a o hokeji jsme chvilku pokecali,“ přibližuje.

Rehuš si vsetínský klub oblíbil také díky zdejším ikonám, které ho během ročního a půl dlouhého angažmá trénovali.

„Z hokejového hlediska mi toto působení dalo hodně. Jsem vděčný, že jsem si mohl zahrát od trenéry jakými jsou Jiří Dopita, Jan Srdínko a Luboš Jenáček. Všichni se Vsetínem vyhráli tituly, měli bohatou hokejovou kariéru. Hráčům umí předat své zkušenosti.“

I jejich zásluhou se tak znovu hokejově mohl posunout o něco výše. „Věřím, že se na mě něco „nalepilo“ a stal jsem se o trochu lepším hokejistou. Poznal jsem hodně nových lidí. Člověk si vytvoří kamarádství, které udržuje i nadále,“ neobává se, že by vazby byly přetrhány.

Nyní své zkušenosti bude předávat v rodném Slovensku. Krátce po odchodu ze Vsetína se upsal účastníkovi nejvyšší tamní soutěže Trenčínu (9. místo tabulky – pozn. red.)

„Ozvali se mi jako první. Vždy jsem si chtěl vyzkoušet extraligu. Je to hokejové město. Za tuto šanci jsem rád. Mám to i relativně blízko (Branislav Rehuš je rodák ze Senice – pozn. red.), což je pro mě další plus,“ těší zkušeného útočníka, který za Vsetín nastoupil do 62 zápasů, ve kterých si připsal 37 kanadských bodů.