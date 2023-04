Ve Zlíně to před 22 lety začalo, ve Zlíně to taky skončilo. Bohatá a úspěšná hráčská kariéra Ondřeje Němce je minulostí. Brzy 39letý odchovanec třebíčského a vsetínského hokeje svůj poslední soutěžní zápas absolvoval v pondělí, kdy se Vsetínem podlehl domácím Beranům 2:3 po prodloužení. Ve finále Chance ligy celkově 2:4 na zápasy.

Ondřej Němec (zelený dres). Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Jsem přesvědčený, že jsme od půlky zápasu byli lepší. Bohužel nám to tam nepadlo. To je život, takhle to chodí. Zlín nebyl lepší, ale šťastnější,“ ohlédl se Němec za svým posledním zápasem kariéry.

Mistr světa z roku 2010 o svém plánu informoval už dlouho dopředu, naposledy na konci března v rozhovoru Deník. Okolí ho přitom přesvědčovalo, ať si kariéru ještě prodlouží.

„Spousta lidí za mnou chodilo, ať pokračuju, ale já jsem stoprocentně rozhodnutý, že profesionální hokej už nikdy hrát nebudu,“ nenechal se zlomit zkušený bek.

O ukončení kariéry také bezprostředně po zápase informoval vsetínskou kabinu. Ta v pondělí večer vstřebávala těžký konec letošní sezony, proti zlínskému rivalovi neuspěla v boji o baráž Tipsport extraligy.

„Poděkoval jsem všem klukům. Na tomhle stadionu to 18. října 2001 začalo, asi je symbolické, že to tady i skončilo,“ připomněl třebíčský rodák svůj první zápas profesionální kariéry. „Říkal jsem klukům v kabině, že jim přeju, aby si zažili to, co jsem zažil já. Když jsem byl mladý, chtěl jsem si zahrát extraligu, chtěl jsem si dát gól, zahrát si za nároďák. To vše se mi splnilo.“

Nikoho asi nepřekvapí, že Ondřej Němec by i nadále měl zůstat u hokeje. Rozhodně má co předávat dál. „Chtěl bych pokračovat v rozdělané práci u dětí na Vsetíně, to mě moc baví a naplňuje. Nemám v plánu nikam odcházet. Pokud někde budu, tak určitě doma na Vsetíně,“ ujišťuje borec, který má své sbírce také dvě bronzové medaile z MS z let 2011 a 2012.