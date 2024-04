Až ve čtvrtém barážovém duelu proti Kladnu se nejlepší střelec hokejového Vsetína z play-off Chance ligy dočkal první branky v sérii. Ani gólový příspěvek Ondřeje Machaly, k němuž přidal i asistenci, ovšem Valachům nestačil k tomu, aby aspoň zdramatizovali sérii se středočeským sokem. Vsetín ve čtvrté partii v azylu v Brně podlehl po bitvě plné zvratů Kladnu 3:4, celou sérii prohrál 0:4 na zápasy a i v příští sezoně bude hrát jen druhou nejvyšší soutěž.

Vsetínská radost po úvodním gólu domácích a rychlá odpověď Kladna. | Video: Deník/Jakub Tručka

„Prohra mě mrzí hodně, protože jsme tentokrát byli o dost lepší než Kladno. Neproměnili jsme ale šance, o tom můžeme mluvit pořád dokola," štvalo pětadvacetiletého rodáka z Havlíčkova Brodu.

Valaši se ve čtvrtém duelu poprvé dostali do vedení. U otevírací branky v oslabení byl při rychlém protiútoku i Machala, který posunul puk na zakončujícího Štěpána Bláhu, jenž se prosadil. Ve druhé části pak Machala srovnal přesilovkovou trefou na 2:2. „Už to můžu říct, ale kabinou se prohnala viróza. Myslel jsem, že to od nás bude horší, ale naopak to byl nejlepší zápas," pověděl Machala.

Vsetín se znovu dostal do vedení ve třetí části, ale Valaši měli náskok jen něco přes šest minut. Jenže Kladno ještě do konce otočilo skóre. „Kladno hrálo celou sérii výborně, ale tentokrát jsme to fakt měli vyhrát," zalitoval Machala.

Ten za poslední čtyři roky hrál baráž už potřetí, v minulosti dvakrát s Kladnem uspěl, tentokrát pro něj poprvé dopadla neúspěchem.

„Systém baráže je absolutní kravina. Byl bych za to, aby postupoval přímo vítěz Chance ligy a sestupoval poslední tým extraligy a druhý s předposledním si zahrál baráž. Ať ale soupeř z extraligy nečeká čtyřicet dní," kroutil hlavou útočník, který polovinu sezony strávil na exotickém angažmá v litevském Kaunasu.

I v pondělním duelu stejně jako v neděli Vsetín hnala vyprodaná brněnská Winning Group Arena, tedy 7700 diváků. „Je to něco neskutečného. Podívejte třeba na Pardubice, tam sice chodí deset tisíc lidí a taky patří mezi nejlepší v republice, ale vsetínští fanoušci jsou určitě nejlepší, jaké jsem zažil," dodal Machala.