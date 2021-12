Absencí v Kanadě navíc dal prostor Jakubu Málkovi, který by v případě nominace Malíka byl až třetím brankářem. Z této pozice by si tak na šampionátu pravděpodobně vůbec nezachytal. „Skrze zápasové vytížení ve Vsetíně bych se šampionátu za takové situace nezúčastnil, rozhodnutí Nicka tak v daném ohledu rozumím,“ vysvětlil Málek.

Brankář Vsetína Málek poletí na mistrovství světa juniorů

Brankář Valachů si uvědomuje, jak náročné pro Malíka muselo být získat si důvěru v nejvyšší finské soutěži. „Reprezentovat by na druhou stranu měla být čest, je to tak trochu zvláštní. Jeho rozhodnutí ale respektuji,“ říká Jakub Málek, který se doposud v roli trojky zúčastnil Hlinka Gretzky Cup.

Samotný Málek se od příštího týdne do začátku ledna bude muset vzdát zápasů v dresu Vsetína. V letošním ročníku Chance ligy přitom patří k velkým oporám mužstva – dosud odchytal dvaadvacet z pětadvaceti zápasů. I díky jeho parádním statistikám (1,81 obdržené branky na utkání, 93,84% úspěšnost zásahů) se Vsetín vyšplhal už na třetí místo soutěže, v níž by před play-off rád urval co nejlepší umístění.

„Pochopitelně mě mrzí, že Vsetín opustím. Zvláště když to máme takhle dobře rozjeté. Každý však touží po tom, aby dostal šanci reprezentovat svoji zemi. Za chvíli jsem zase zpátky,“ ví dobře talentovaný gólman.

Hokejový Vsetín posílí mladý brankář

Pohodu z klubové úrovně by rád přenesl do národního týmu. Tedy pokud dostane příležitost si na šampionátu zachytat. „Sezona zatím vychází nad očekávání, nikdo s tím nepočítal. I pro mě je to velké překvapení. Chytám ve velké pohodě,“ pochvaluje si.

Vše se dle jeho slov odvíjí od samotného klimatu mezi brankáři. „S Davidem Gábou i Sachrem tvoříme výborné trio, pomáháme si, což se na pohodě odráží.“

Zatímco Málek bude na šampionátu v Kanadě, tak Gába je zraněný. Vedení klubu se tak rozhodlo pro měsíční angažování Adama Berana, který se o minuty v brankovišti podělí s Davidem Sachrem. „Davidovi to hodně přeji. Na dálku ho budu maximálně podporovat, aby se mu dařilo,“ prokazuje Málek kolegialitu.