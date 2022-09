Berani od té doby získali druhý mistrovský titul i spadli z nejvyšší soutěže. Jejich rival po vyřazení z extraligy ovládl II. ligu, stal se obávaným účastníkem Chance (dříve WSM) ligy.

To jen pro připomenutí. Minulost je totiž definitivně Za námi, snad zářná hokejová budoucnost před námi.

Dnes, v sobotu 24. září, oba týmy svedou ostrý zápas.

Minimálně první ze čtyř vzájemných zápasů. Kdo ví, klidně jich bude i jedenáct.

To ale nepředbíhejme. Úvodní díl je totiž tady!

Červený terčík. Hokejové derby bude i policií ostře střeženo

„Derby má úplně jiný náboj, odlišný nádech. Pro všechny je to svátek, stejně jako ve fotbale mezi Spartou a Slavií. Největší odezvu to však má pro fanoušky,“ uvědomuje si asistent trenéra Vsetína Jan Srdínko. „Však se podívejte, na naše přípravné utkání přišlo skoro pět tisíc lidí. Na přípravu! Už tehdy byla fantastická kulisa, bylo to něco neuvěřitelného,“ vybavuje si měsíc starý zápas, který kvůli husté mlze skončil už po první třetině. „Zápasy se Vsetínem jsou skvělé pro zlínské i vsetínské fanoušky. Bude to zajímavé pro celý region. Hlavně ale pro pokladníka,“ smál se na konci dubna lodivod lavičky Beranů Rostislav Vlach.

Oba nyní stojí na straně rivala, oba nechyběli u zlaté éry Vsetína – Srdínko zde vybojoval pět mistrovských titulů, Vlach o jeden méně. Společně dosáhli na tři tituly. „Pro hráče je to jednodušší, můžete ze sebe dostat všechnu energii. Jako trenér už musíte spoléhat na to, jak jsou vaši svěřenci připraveni,“ usmívá se Srdínko.

Důležitost derby se ani jednomu kouči vůbec nemusí připomínat. Rostislav Vlach i Jan Srdínko si zároveň uvědomují, že se jedná pouze o jeden z mnoha zápasů letošního ročníku Chance ligy. „Nemůžeme se soustředit pouze na jedno utkání, sezona je dlouhodobá soutěž, ve které pravidelně musíte podávat co nejlepší výkony,“ ví dobře Srdínko. „Derby se Vsetínem je pochopitelně specifičtější, věřím však, že se fanoušci budou těšit na všechna utkání, v Chance lize je hodně moravských týmů,“ slibuje si Vlach hodně i od zápasů s Přerovem či Prostějovem.

VSETÍN LÍDREM, BERANI SE UČÍ

Soudit je brzy. Po třech kolech to nemá cenu. Jedním dechem je ale potřeba dodat, že lepší start do Chance ligy zaznamenali hokejisté Vsetína, kteří porazili Šumperk, Porubu i Pardubice „B“. „Vidíme posun dopředu, Místy to je ale takové syrové, kostrbaté,“ poukazuje Srdínko na rozjezd sezony.

Vsetínští se v dosavadních zápasech výrazně mohli spolehnout na nejproduktivnějšího hráče loňského ročníku základní části Luboše Roba, který ve třech utkáních nasbíral sedm kanadských bodů. Jen čtyři branky obdržela bývalá gólmanská opora Dukly Jihlava Maxim Žukov. „U Luboše nemá smysl dělat závěry, dlouhodobě ale víme, že je to skvělý hráč. A Maxim? Bezpochyby to byla správná volba. Nechci to zakřiknout, klepu na dřevo, ale výborně se jeví v utkáních, je pracovitý i charakterově skvělý,“ pochvaluje si Jan Srdínko.

Berani oproti tomu působí rozpačitě, na Chance ligu si teprve zvykají. A sehrávají se. Po nečekané prohře s Kolínem si alespoň spravili chuť v Šumperku a proti Dukle Jihlava. „Můžeme být spokojeni se dvěma body. S předvedenou hrou už tolik ne. Hlavně jsme se dopustili hodně vyloučení, stojí to hodně sil,“ trápí útočníka Zlína Jiřího Ondráčka po posledním duelu nedisciplinovanost.

Horst Valášek: Rivalita mezi kluby otupěla

Právě disciplína bude jedním z faktorů dnešního úspěchu.

Poučí se Berani z chyb? Ztratí Vsetín první body?

To se dozvíme dnes večer.