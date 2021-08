Českým mladíkům do 18 let středeční utkání proti favorizovanému Rusku nakonec nevyšlo. I přes počáteční vedení 1:0 prohráli 3:7. „První třetinu jsme byli určitě lepším celkem, Rusové nevěděli, jak proti nám mají hrát," těšilo Krajčíka ze střídačky.

Sborná však do konce úvodního dějství ještě vyrovnala. Češi navíc během úvodních 4 minut a 7 vteřin druhé třetiny obdrželi čtyři branky a museli dohánět manko 1:5. „Myslím si, že zápas rozhodl jeden konkrétní hráč, a to Matvej Mičkov. Jakmile se Rusové dostali do sedla, tak jsme se na ně už bohužel jenom dívali. Zvládli jsme perfektně první třetinu, Rusové ale zvládli třetiny dvě," hodnotil zápas na konci srpna 17letý talent.

Odchovanec Valachů úvodní dvě třetiny sledoval pouze ze střídačky, na tu závěrečnou se už dostal přímo na led. „Trenéři mi před zápasem říkali, že bych se jako sedmý bek se mohl dostat i do hry. Na první střídání jsem si příliš nevěřil, byl jsem docela ztuhlý," přiznává na rovinu borec, který dosud měl na kontě čtyři reprezentační starty do 16 let.

„Celkově ale svůj výkon hodnotím pozitivně, jen mě samozřejmě mrzí týmový neúspěch, přesto jsem strašně rád, že jsem dostal šanci na tomto turnaji hrát a reprezentovat Českou republiku. Rozhodně je to zatím moje největší akce. Ještě bych určitě zmínil zápas proti Rusku v šestnáctce, už tehdy byli naši soupeři kvalitní a hodně mi toto utkání dalo," čerpal cenné zkušenosti.

Filip Krajčík si na konci uplynulé sezony připsal debut v extraligovém A-mužstvu Karlových Varů. Do západočeského klubu odešel před sezonou 2020/2021. Nebyl tak už blízko nedávnému draftu vsetínského brankáře Jakuba Málka. „Draft je něco neskutečného, pro mě zatím taky něco nepředstavitelného, kdyby se mi povedla sezóna, byl bych samozřejmě strašně rád, ale to uvidíme," nechce zatím předvídat.

„Kubovi samozřejmě moc gratuluji, je to skvělé, že si ho Devils vybrali a je to určitě odraz toho, že se na Vsetíně s mládeži dobře pracuje," uzavřel Krajčík.