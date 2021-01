/FOTOGALERIE/ Odchovanec novojičínského hokeje Tomáš Štůrala se loučí s profesionální kariérou. Šestatřicetiletý brankář to oznámil před několika dny. Štůrala naposledy chytal v Prostějově, od letošní sezony je pak bez angažmá.

Utkání 32. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín, 4. ledna 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Štůrala Tomáš a Petr Šidlík. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Tomáš Štůrala se narodil v Novém Jičíně, kde také prošel mládežnickými kategoriemi až do dorostu. Na začátku nového tisíciletí se pak přesunul do Zlína, tam se následně stal v juniorce brankářskou jedničkou. Na začátku své seniorské kariéry se do Nového Jičína ještě v rámci střídavých startů vrátil, v sezonách 2003/04 a 2004/05 odchytal celkem devět duelů.