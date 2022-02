Během úvodní třetiny byla k vidění jediná trefa, o kterou se postaral domácí Šoustal. „I když jsme v první třetině dostali gól, byla z naší strany nejpovedenější. Vypracovali jsme si několik dobrých šancí, ale paradoxně jsme z první šance soupeře inkasovali," mrzelo asistenta trenéra Valachů Jana Srdínka.

Druhé dějství pro Přerov dopadlo ještě lépe, Zubři se propracovali do dvoubrankového vedení, o branky se postarali Jakub Svoboda a Süss. „Vázla nám kombinace, uskakovaly kotouče a vůbec to z naší strany nebylo dobré. Navíc jsme dostali gól v oslabení a to jsou momenty, které rozhodují zápasy. My jsme si přesilovou hrou nepomohli, pak přidal soupeř třetí gól a už hrál hodně zodpovědně do obrany," popsal Srdínko.

Valaši díky Bergerovi v 50. minutě snížili, tři minuty před koncem ale Přerovu tříbrankové vedení Jan Svoboda. O osudu duelu v dané chvíli bylo rozhodnuto.

Hokejisté Vsetína další zápas odehrají v pondělí, od 17.30 hodin na Lapači přivítají Vrchlabí.

Chance liga, 39. kolo

HC ZUBR Přerov – VHK ROBE Vsetín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. T. Šoustal, 33. Jakub Svoboda (Kubeš, M. Kratochvil), 37. Süss, 57. Jan Svoboda – 50. Berger (Ondračka, A. Zeman). Střely na branku: 29:34. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 997. Rozhodčí: Svoboda, Valenta – Maštalíř, Roischel.

HC ZUBR Přerov: Petrásek – Kubeš, Kudělka, R. Černý, Hrdinka, Ševčík, Krisl (C), Dluhoš – Jakub Svoboda, M. Kratochvil, Jan Svoboda – T. Šoustal, Süss, T. Doležal (A) – Sebera, Pechanec, Herman – Š. Kratochvil, Tadeáš Král, D. Indrák.

VHK ROBE Vsetín: J. Málek (41. Gába) – Jerofejevs, Ondračka, Hryciow, J. Říha, Smetana, Štach (A), Buchta – R. Půček, Pšurný, Rob – Gago, Kucharczyk (A), A. Zeman – Berger, R. Vlach, Klímek – Vítek, D. Březina (C), Hořanský.