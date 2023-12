/FOTOGALERIE a VIDEO/ Na výbornou rozehráli finálovou nadstavbovou část starších žáků kategorie A (ročník narození 2010) mladí hokejisté Beranů Zlín. V úvodním z dvaceti kol moravské skupiny D, které jsme navštívili v rámci projektu Deník podporuje sportující mládež, zvítězili na ledě rivala ze Vsetína jasně 6:1, a to i přesto, že v prvním dějství dlouho prohrávali.

Mladí hokejisté Zlína (v modrém) v rámci kategorie starších žáků A vyhráli na ledě Vsetína 6:1. | Video: Břenek Martin

„Zápas se lámal v první třetině, kdy jsme měli moc šancí v předbrankovém prostoru, sám Jáchym Klimša mohl dát dva góly. Jenže na kdyby se ani v hokeji nehraje. Lépe by se nám šlo do druhé části s vedením než remízou 1:1,“ posteskl si trenér domácích Jan Podešva. „Ve druhé třetině soupeř ubránil dvojnásobné oslabení a poté se to celé otočilo. Soupeř zaslouženě zvrátil vývoj na svou stranu, za stavu 3:1 už bylo na ledě jen jedno mužstvo - a to kluci ze Zlína,“ sportovně uznal vsetínský kouč.

Vsetín dvakrát srovnal, v Třebíči prohrál gólem v čase 59:15

„V první třetině domácí hrozili v předbrankovém prostoru, nám se nedařilo v zakončení. Od druhé třetiny kluci zvýšili obrátky, přišla zlomová branka Kuby Zavrtálka na 3:1 a definitivně jsme přebrali otěže utkání. Bylo pro nás důležité do nadstavbové části vkročit vítězně, což se povedlo a jsme za to rádi. Tým za předvedený výkon a hru chválím,“ zhodnotil utkání trenér zlínského výběru David Herman.

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

V dalším víkendovém kole Berani zajíždí do Olomouce, Vsetín se představí ve Frýdku-Místku. „Cíl pro sezonu máme jasný - odehrát co nejvíce vyrovnaných zápasů a sáhnout si na co nejvíce bodů. Chci, aby měli kluci v hlavách to, že mohou hrát a uspět s každým, což budou do budoucna potřebovat! Suma sumárum - chceme se každým tréninkem a zápasem posouvat,“ dodal odhodlaně vsetínský Jan Podešva.

Bobři ztratili náskok, mají bod

Berani potvrzují svou kvalitu a dobře rozehranou sezonu, ve které ovládli svou základní skupinu, když doposud jen jednou prohráli (s Olomoucí 3:4)! „Začala nám nadstavbová část, na kterou jsme se všichni těšili a připravovali. Čeká nás mnoho kvalitních utkání a dlouhá cesta, na jejímž konci pouze vítěz skupiny dokráčí do play-off mezi čtyři nejlepší týmy v republice,“ upřesnil trenér Beranů. „Jsme odhodlaní a budeme se rvát do poslední vteřiny tak, abychom si na konci sezony mohli říct, že jsme do toho dali vše,“ dodal Herman.

VHK ROBE VSETÍN – BERANI ZLÍN 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Straka (Klimša, Němčický) – 20. Holovko (Kořének, Pavlůsek), 28. Pavlůsek (Holovko), 31. Zavrtálek (Holovko), 34. Holovko (Charvát, Jünger), 36. Vyorálek (Ajgl, Mikulka), 49. Prášil (Kořének, Štramberský). Rozhodčí: Škrobák — Opletal, Tomeček. Vyloučení: 4:9. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 88

Vsetín: Macíček — Planka, Martinková, Žák, Molek, Bahula — Sušeň, Polách, Klimša, Straka, Šimek, Ibříšek, Hradil, Haša, Němčický. Trenér: Jan Podešva. Berani Zlín: Večeřa (Prokop) — Bodiš, Köhler, Jünger, Kořének — Mikulka, Holovko, Pavlůsek, Prášil, Vyorálek, Charvát, Štramberský, Ajgl, Zavrtálek. Trenér: David Herman.

Další výsledky a tabulka zde.