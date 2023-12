ROZHOVOR/ Dvakrát prohrávali, jednou dotahovali dvougólovou ztrátu. Vsetínští hokejisté nakonec ve svém posledním zápase kalendářního roku zvítězili. Ve 33. kole Chance ligy na domácím ledě porazili Pardubice B 5:4, třemi body se na obratu podílel útočník Pavel Klhůfek.

Páteční zápas. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

„Přijel velice houževnatý soupeř, což jsme čekali. Jak byla dobrá předzápasová roczvička, tak vstup do utkání jsme měli snad nejhorší za celou sezonu. Pomohly nám přesilovky, ve kterých jsme vyrovnali během dvou minut,“ ohlédl se za úvodním dějství asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Domácí inkasovali už ve čtvrté minutě, o devět minut později to bylo už 0:2. Ke konci dějství za Valachy skóroval bek Smetana, na jeho gól navázal Beržins.

Pardubice v závěrečných vteřinách druhé třetiny znovu vedly. Vsetín to nevzdal a v rozmezí 51. a 54. minuty třikrát skóroval – Klhůfek si nejprve připsal asistenci a pak i dva góly. Soupeř ke konci už jen zdramatizoval.

„I ve druhé třetině to byl vyrovnaný boj. Rozhodly maličkosti. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Pro diváky to byl na závěr roku dobrý zápas plný emocí. Musím pochválit soupeře, podal velmi dobrý výkon,“ dodal Rob.

Valaši se po novém roce představí ve středu v Sokolově.

Chance liga, 33. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Dynamo Pardubice B 5:4 (2:2, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 17. Smetana (Rob), 18. Bērziņš (Jonák, Rob), 51. Š. Bláha (Klhůfek), 54. Klhůfek (Š. Jenáček, Kern), 54. Klhůfek (Holec) – 4. Nedbal (Žálčík, Kaštánek), 13. Kaut (Žálčík, Lichtag), 40. Hrníčko (Herčík), 57. Zdráhal (J. Mikyska).

Střely na branku: 33:23. Vyloučení: 5:6. Využití: 3:2. Rozhodčí: Zavřel, Šumoda – Škrobák, Smilek. Diváci: 3 510.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Pavlíček) – Staněk, Larsen, Š. Jenáček, Smetana (A), Hryciow, Ďurkáč, Kojo – Jonák (C), Bērziņš, Rob (A) – Holec, Dědek, Klhůfek – Hořanský, Kern, Jandus – Kubiš, Kratochvil, Š. Bláha.

HC Dynamo Pardubice B: Honzík (Kadlc) – Zdráhal, M. Kubíček, Kaštánek, Nedbal (A), Voženílek, Tvrdík, Kynčl – Rouha, J. Mikyska, Žálčík (A) – Kaplan, Kaut (C), Lichtag – Pavlata, Herčík, Hrníčko – Moník, Zeman, Paleček.