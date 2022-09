Úvod zápasu nabídl solidní tempo, větší aktivitu měli hosté. Domácí se ale před výbornou atmosférou mohli spolehnout na ve formě chystajícího Hufa, který si poradil s pokusy Sihvonena nebo Bergera. Kvalita se z ledu vytrácela, třetina skončila bez vstřelené branky.

Do druhé třetiny lépe vlétli domácí, kteří si vypracovali několik slibných střeleckých příležitostí, ani jedna z nich se však neuchytila. A to ani v přesilové hře. Krátce po jejím skončení naopak udeřili hosté, po chybách Beranů v defenzívě se prosadil Sihvonen. Ve 32. minutě to už bylo 2:0, vedení Vsetína navýšil kapitán Jonák.

Ve třetí třetině už branka nepadla, soutěžní derby po 15 letech ovládl Vsetín.

Chance liga, 4. kola

PSG Berani Zlín – VHK ROBE Vsetín 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Sihvonen (Přikryl), 32. Jonák (O. Němec, Přikryl). Střely na branku: 24:35. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Maštalíř, Blažek.

PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) – M. Novotný, Gazda, Zbořil, Bukač, Husa, Bartko, Suhrada – Köhler (A), Kindl, Pospíšil – Ondráček (A), Hejcman, Illéš – Kubiš (C), Honejsek, Mrázek – Luža, Chludil, Gago.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Sachr) – O. Němec (A), Hryciow, Smetana (A), Ondračka, Jenáček, Říha, Voženílek – Jenyš, Lichanec, Hořanský – Klímek, Klhůfek, Rob – Jonák (C), Přikryl, Sihvonen – Berger, Berzinš, Š. Bláha.