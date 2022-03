Zhatila vám tato sezona chuť k hokeji?

Za měsíc mi bude 38 let. Po těchto dvou sezonách v sobě musím najít oheň, jestli se ještě chci zvednout a bojovat.

Jste odchovancem Vsetína. Zbývá nějaká jiná varianta než působení právě v tomto klubu?

Když jsem odcházel ze Vsetína, tak jsem jednou řekl, že se vrátím. Teď bych o tom ale nerad spekuloval. Musím si dát pár dní klid, vypnout, odjet na chalupu do Karlovic. Zavřít se tam a přemýšlet o tom, jestli ukončit jednu krásnou éru a začít novou, nebo o rok prodloužit hráčskou kariéru.

Budete mít po návratu z Karlovic náladu se podívat na Lapač na zápasy Vsetína?

Na Lapači jsem denně s dětmi, bohatě mi to stačí. Jak pro Čáju (Petr Čajánek – pozn. red.) je srdcovka Zlín, tak pro mě je to Vsetín. Nejsem si však jistý, že na play-off budu chodit. Za posledních pět let jsem byl na hokeji snad dvakrát. Sám toho mám plné zuby. Chodím tak spíše pouze s dětmi.

Ještě se dostaňme k Beranům. Sezona se s vámi osobně vezla od začátku, mimo jiné jste se zranil hned v úvodním zápase sezony proti Litvínovu…

Takový je hokej, život. Při působení na Spartě jsem se vylízal ze zranění kolena, nějak jsem se z toho dostal. Letní přípravu jsem odtrénoval dle představ, famózně jsem se cítil i během přípravě na ledě. Cítil jsem, že týmu můžu hodně dát. Přišla však sedmá minuta prvního zápasu a opět jsem byl na měsíc mimo hru, musel jsem se zpátky do toho dostávat.

Kdy jste začal tušit, že sezona skončí sestupem?

Celou sezonu jsme byli na posledním místě tabulky. Po vánocích jsme se dotáhli na Kladno na tři body. Věřili jsme, že se dostaneme do baráže. Přišla však další špatná série. Neměli jsme tak vyrovnané výsledky, abychom si zasloužili zůstat v extralize.

Fanoušci celý zápas proti Pardubicím výborně fandili, povzbuzovali. Čekali jste to?

Klobouk dolů před lidmi, kteří si koupili permanentky a platili si lístky. I když jsme byli poslední, tak pokud mohli, chodili. Tři a půl tisíce na poslední zápas je úžasné. Moc jim děkuji za to, jak se k tomu postavili, jak s týmem žili a fandili mu.