Zatímco březen ještě dostanou hokejisté Vsetína kromě prémií standardně zaplacený, dubnové mzdy hráčů budou v průměru o padesát procent nižší.

„Je to kompromis k dané situaci. Ustoupili hráči, i my jsme něco ušetřili. Zohledňuje se i nějaké cítění a lidskost. Není nám to lhostejné vůči hráčům. Nikdo jsme tuhle situaci nezavinili,“ vysvětluje jednatel valašského klubu Daniel Tobola.

Přesto některé kluby jako extraligový Hradec Králové, nebo Chomutov už přistoupili k razantnímu řešení. V některých médiích se objevily stejné informace v souvislosti se Vsetínem. Bylo to vůbec ve hře?

Ve hře to bylo, je a bude. Protože to není jednoduchá situace. K ničemu takovému jsme zatím nesáhli. Je snaha se se všemi domluvit. U většiny hráčů jsou smlouvy podepsané do konce dubna, ale máme i několik smluv, které přesahují tento termín. Ještě se budeme bavit. Sami zatím nevíme. Nechceme využívat vyšší moc. Na druhou stranu právě vyšší moc těžce zasáhla do celé ekonomiky, tedy i do financování našeho klubu.

Jaká byla reakce hráčů?

Pochopení je všestranné. Nikdo nám neskákal kolem ramen. Hráči to přijali. Všichni čteme stejné zprávy. Jsme ovlivněni stejnými informacemi.

Byl někdo, kdo by nesouhlasil?

Ne, nehledejte v tom senzaci. Je to přijatelné řešení pro všechny. Každý máme cítění. Jak my, i hráči.

Co vám říkají partneři?

Bavíme se decentně, v tuto chvíli určitě nesedíme u telefonu a nekomunikujeme se všemi partnery. To je nesmysl. U kterých je příležitost, jsme v kontaktu, protože se vidíme, voláme si, bavíme se. Nikdo nedá resumé, nikdo nemá křišťálovou kouli. Otazníků je strašně moc.

Už víte, kteří hráči budou pokračovat a kdo skončí?

Představy máme různé, ale nemáme tu nejzásadnější - ekonomickou. Od toho se všechno odvíjí. Nemáme žádné dotace, přímé peníze z města, jako v jiných klubech. My jsme soukromá firma v tržním hospodářství. Tedy partneři - peníze - příjmy - sponzoři - fanoušci a s tím související fanshop. Monitorujeme to, bavíme se, ale neženeme se do žádných podpisů smluv. Nic podepisovat nemůžeme, musíme počkat. Bavíme se ve vedení i s hráči. Některým říkáme, že máme zájem, že bychom byli rádi, kdyby pokračovali. Zároveň jim ale říkáme, jestli je to možné - počkejte. Situace se den ode dne vyvíjí a zatím to nevypadá, že by se omezení uvolňovala. Naopak se přitvrzuje. Pokud by došlo k uvolnění po Velikonocích, jak se uvažuje, všichni se nadechneme a bude lépe a budeme vidět světýlko na konci tunelu. Zatím ho nevidíme nikdo.

Trenér Jiří Dopita v nedávném rozhovoru pro klubový web zvažoval, zda vůbec chce pokračovat. Jak to nyní vypadá?

Zatím žádná novinka není, budeme to řešit příští týden.

Vy byste si přál, aby trenéři pokračovali?

V tuto chvíli si hlavně přeji, ať se uklidní celá situace. Dál se pak bude odvíjet, abychom i my hokejový klub Vsetín mohli začít pracovat a věnovat se tomu, čemu jsme se věnovali několik let až do koronavirové epidemie.

Spekuluje se i o uzavření extraligy kvůli přiškrceným financím klubů nejvyšší soutěže. Je to pro vás argument?

Nemám informaci, že by se teď něco řešilo. Píšou o tom maximálně média. Ke mně se dostala zpráva, že hokejový svaz je uzavřen a pracuje se Home Office. O ničem takovém jsem ani neslyšel za poslední měsíc. Za mě je to čirá spekulace, podle mě se nic takového neřeší.

Trochu to odlehčím, sledujete reprízy finále, které vysílají v televizi?

Díval jsem se přes víkend, když bylo víc času. Teď se k tomu moc nedostanu, protože se normálně pracuje. Ale o víkendu jsme asi ne všichni v republice, ale na Valašsku stoprocentně nostalgicky vzpomínali na finále se Zlínem. Byť se hokej hrál jiným způsobem, troufám si říct, že jeho kvalita byla ve srovnání s dnešní extraligou jiná. Skutečně nám ten vlak ujel. Před dvaceti lety jsme měli skutečnou kvalitu. To byl jiný počet hráčů v NHL, než je dnes. Pěkné zápasy. Jestli si dobře vzpomínám, minimálně na jednom zápase jsem byl jako divák.

Play-off jste ani nezačali, ale nečekali jste v základní části víc, než třetí místo?

Po loňské sezoně ano. Z pohledu jmen jsme kádr posílili. Proto jsme čekali víc, že budeme Budějovicím šlapat na paty. Ale na druhou stranu jsme byli třetí. Nedopadlo to úplně nejhůř. To co se už nedozvíme je, jak by dopadlo play-off. Jestli by někdo na úkor Motoru překvapil, nebo by naopak oni své postavení potvrdili. Podle mě by to neměli jednoduché. Něco podobného jsme zažili před čtyřmi lety, kdy jsme s Frýdkem-Místkem válčili o postup z druhé ligy. Tehdy se z nich stala třinecká farma a byli v sezoně stejně dominantní jako Motor. Nakonec jsme při finále měli mečbol my. Škoda, mohlo to být zajímavé. Nejen my, ale i Přerov, Chomutov, věřím, že i Jihlava by vstoupila zpátky do hry.

Otazníků je spousta, přesto budete mít opět postupové ambice?

To je předčasné. Je až k nevíře, jaká je situace během měsíce jiná. Pomalu se nacházíme ve válečném stavu. Ale ano, chceme postoupit! Proč ne? Právě proto to děláme. Vsetín je hokejové město.