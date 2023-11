FOTOGALERIE/ Specifická atmosféra byla znát na každém kroku. Na Lapači sice ve středu vyprodáno nebylo, symbolických 3 323 diváků se přesto hezky rozloučilo s legendárním brankářem Romanem Čechmánkem.

Zápas pro Romana. | Video: Deník/Radek Štohl

„Největší úspěchy si pamatuji jen matně. Mám však rád stará videa z let 1995 až 2000, pořád si je pouštím, s Davidem Gábou jsme si to vždy přehrávali, byl to jeho vzor. Osobně si mimo jiné pamatuji na jeho žlutí betony,“ zavzpomínal Luboš Rob mladší na olympijského vítěze.

Více už v naší fotogalerii.

