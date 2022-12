„Nám je to jedno, jsme profesionálové, ale kvůli lidem se mohlo začít dřív. Asi by jich přišlo asi víc," vyjádřil se k této dlouho propírané záležitosti hrdina nedělního derby Vít Jonák.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Skvělou atmosféru si užil střelec vyrovnávacího gólu na 2:2 Zdeněk Sedlák, jenž se prosadil hned při svém debutu za Berany. „Strašně se mi to líbilo, bylo to super. Fandilo se celý zápas. Škoda, že jsme to fanouškům nevrátili zpátky,“ posteskl si mladý útočník.

Více už v tradiční fotogalerii Jana Zahnaše.

TŘETÍ DERBY SEZONY

Vsetín ovládl i třetí derby sezony. Hattrickem zazářil kapitán Jonák

Trenéři po derby: Říha láteřil nad první třetinou, Weintritt stále chce zlepšení

Beran Sedlák po debutu: Chtěl jsem se vrátit domů. Derby viděl jako extraligové

Jonák si na sebe hattrickem upletl bič: Asi jsem to měl napsané v knížce