Právě někdejší zadák, který na Lapači strávil druhou polovinu devadesátých let, nahradil Jiřího Dopitu ve funkci hlavního trenéra.

„Když jsme počítali, kdy jsem poprvé vstoupil na tenhle zimák, bylo to před pětadvaceti lety. Vzpomínky jsou vždycky, ale ty byly i poté, co jsem tady přijel jako hráč, když jsem působil ve Spartě nebo i jako trenér Slavie a jezdili jsme sem na zápasy. Přišel jsem se s kluky pozdravit, na tom nebylo nic špatného. Vzpomínky vždycky byly,“ povídal 46letý kouč po boku jednatele Daniela Toboly na tiskové konferenci, kterou valašský klub vysílal na Facebooku prostřednictvím klubové televize.

Nejintenzivnějšími zážitky jsou pro něj finálové zápasy, které hrál sedm let v řadě od roku (1995 až 2002), v posledním roce 2002 už v dresu pražské Sparty. Přitom pouze v roce 2000 byl mezi poraženými.

„Kulisa už byla cítit ke konci sezony, kdy se stupňovala. Atmosféra byla úžasná, jako hráči jsme si ji užívali. Byli jsme si vědomi, že pro soupeře to nebylo nic příjemného,“ vybavil si Srdínko.

Pro rodáka z Benešova to bude premiéra v pozici hlavního trenéra. v posledních šesti letech byl asistentem v pražské Slavii.

„Určitě je to velký posun. Ale nemyslím si, že by to byla ohromná změna. I na Slavii jsme funkce měli s hlavním trenérem rozdělené. Jsem přesvědčený, že to bude fungovat dobře,“ věří Srdínko, kterému bude vypomáhat Luboš Jenáček a kondiční trenér Tomáš Frolo.

Ve Vsetíně spoléhají i na fakt, že mužstvo převzal někdejší výtečný bek a mužstva zůstal i Jenáček, jenž hrával útočníka.

„Vždy se to projeví. Každý k tomu má co říct. Pohledy jsou rozdílné, proto je to výborné. Spolu to může fungovat,“ myslí si Srdínko.

Nabídky klubu, kde prožil nejslavnější roky kariéry, si bývalý bek pražské Sparty, ruského Novosibirsku, švédského Leksandsu, Slovanu Bratislava, či Kladna váží.

„Moc se na to těším. Jsem za to hrozně rád. Přicházím do míst, kde jsem nějakou dobu působil. Za tu dobu se podařil udělat úspěch, který se zapsal do podvědomí fanoušků. Díky tomu je i nostalgie ke klubu,“ připomíná Srdínko, jehož si v roce 1997 v draftu NHL vybrali Ďáblové z New Yersey.

Nyní však už z pozice trenéra řeší především přítomnost a nejbližší budoucnost.

„Dnes jsem přijel, teď máme sezení a budeme plánovat, kdy by začala letní příprava, její průběh, přátelské zápasy, kdy by se pravděpodobně mělo nastoupit na led a všechny věci kolem,“ přiblížil nejbližší program. Podle jednatele Daniela Toboly letní přípravu zahájí nejpozději v pondělí 4. května.

Společně s jednatelem Tobolou a sportovním manažerem Radimem Tesaříkem budou řešit složení kádru i trenéři, kteří by údajně měli mít významné slovo.

„Je mnoho aspektů, které souvisí se skladbou týmu. Určitě se na tom s Lubošem budeme podílet. Své návrhy a nápady máme. Samozřejmě vše záleží na aktuální finanční situaci klubu,“ dodal Srdínko.