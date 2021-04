Skutečně. Jako trenéři budou patřit k tomu nejmladšímu, co současný český dospělý hokej nabízí. Zatímco Lukáši Plškovi je 37 let, Tomáš Vávra teprve před čtvrt rokem oslavil 30. narozeniny. „Hned při prvním týmovém setkání budu asi muset zajistit svačinku pro celou kabinu," pokračuje Vávra v dobrém rozpoložení pro oficiální web Bobrů.

Hned ale zvážní. Šikovný forvard i nadále bude působit na ledě a pomáhat svým novým svěřencům jako jejich parťák. „V podobné roli tady působil i Petr Dvořák, který zvládal bez problému oddělit tu manažerskou a hráčskou roli a podle mě se toho zhostil dobře," poukázal na někdejšího spoluhráče ze Vsetína nebo právě Valašského Meziříčí.

V případě jakýchkoliv náznaků nepohodlí však hodlá situaci řešit. „Myslím si, že to taky zvládnu, nicméně pokud ucítím, že by to nefungovalo nebo dělalo špatnou atmosféru, budu na to reagovat," říká jednoznačně.

Potenciální dilema však možná už ani řešit nemusel. Jak přiznal, tak přemýšlel, že by hráčskou kariéru ukončil a věnoval se pouze trénování. „Nakonec jsem si ale řekl, že nechci končit takto po přerušené sezóně. Stále cítím, že můžu být týmu prospěšný na ledě. Už jsem ve věku, kdy nade mnou hráčské ambice nepřevládají a chci co nejvíce předat dál, hlavně mladým klukům,” prozrazuje Vávra.

Po oslovení Lukášem Plškem a předsedou klubu Tomášem Vašicou si vzal tři dny na to, zda nabídku skutečně přijme. „Trénování jsem se chtěl vždycky věnovat a loni jsem si o prázdninách dělal trenérskou licenci B," přibližuje odchovanec Vsetína.

A jak spolupráce trenérů měla vypadat? „Oba s Lukášem nahlížíme na hokej stejně. Každopádně on je tady ten hlavní trenér a bude mít poslední slovo. Chceme hlavně, aby hokej tady kluky bavil. Už začínáme budovat kádr a snažíme se o to, aby to byla kombinace kvalitních zkušených hráčů s mladými hokejisty, kteří budou mít kariéru před sebou. Hokej hlavně musí všechny bavit a musí si to užívat, a to i fanoušci, na které se moc znovu těším,” uzavírá Tomáš Vávra.