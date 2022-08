Zubři za obhajobou triumfu na domácím turnaji nevykročili vůbec dobře. Už po dvaceti sekundách skončilo nahození Kajínka od modré díky teči Štěpána Bláhy za zády Michala Postavy.

Poté odstartovala dlouhatánská série vyloučení na obou stranách, v pěti se v úvodních dvou třetinách moc nehrálo. K vidění bylo několik potyček, nehrálo se v rukavičkách. Už tak hustou atmosféru ještě více vyostřil trest Jiřího Goiše do konce utkání.

„Sem tam jsme měli přesilovku i my, ale to bylo málo. Domácí toho měli o hodně víc, což poznamenalo celé utkání. Prvního beka nám zranili hned v první třetině, druhý bek dostal ve třetí třetině trest do konce zápasu. Dojeli jsme s šesti obránci, hráli jsme prakticky na pět obránců,“ postěžoval si hostující kouč Roman Stantien.

V prostředním dějství domácí sice přežili dvojnásobnou početní výhodu Valachů, Jan Berger se ale v následné přesilovce snadno dostal mezi kruhy, odkud zvýšil na 0:2.

Přerované se prosadili při vzácné hře v pěti na obou stranách. Matouš Kratochvil si nabruslil do slušné střelecké pozice a přesnou střelou zápěstím snížil.

Zubry mohl mrzet vysoký počet nevyužitých přesilovek. Ve třetí dvacetiminutovce přeci jen prolomil tuto nemohoucnost Robert Černý, který prostřelil Žukova.

Strhující závěr utkání nabídl neproměněné trestné střílení Jana Svobody, boxerskou vložku Dobši s Bergerem a další přesilovky domácích. Rozhodl ale až zákrok Hryciowa na domácího Ševčíka do oblasti hlavy a krku. Ten dal Zubrům necelé tři minuty před koncem pětiminutovou početní výhodu.

Tu využil až v prodloužení Jakub Svoboda a domácí tak slavili zisk dvou bodů do tabulky Zubr Cupu.

„Až ve třetí třetině to mělo chvilku tempo a vypadalo to z obou dvou stran dobře. Přestože jsme přesilovky nesehráli moc dobře, tak nakonec ta poslední rozhodla. Pro nás bylo důležité vidět hráče v konfrontaci s takovým soupeřem a udělat si obrázek, jak by to mělo vypadat,“ uzavřel přerovský lodivod Robert Svoboda.

„Musím vyzdvihnout brankáře Žukova, podal výborný výkon. Škoda, že jsme víc neprověřili naše mladé kluky. Stále jsme hráli v oslabení, na která jsme posílali to nejlepší, abychom udrželi výsledek. To se nám nakonec nepodařilo, ale i tak to z naší strany nebylo zlé. Co se týká faulů, opakuje se nám to už z minulého zápasu. Sedneme si a dáme to do pořádku,“ řekl závěrem vsetínský trenér Stantien.

Druhé utkání turnaje odehrají Zubři v úterý, kdy od 18 hodin přivítají favorita Chance ligy a loni ještě extraligový Zlín.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 3:2p (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Kratochvil (Jakub Svoboda, Černý), 54. Černý (Jakub Svoboda, Doležal), 61. Jakub Svoboda (Kudělka, Kratochvil) – 1. Bláha (Jenáček, Kajínek), 26. Berger (Přikryl). Rozhodčí: Cabák, Grygera – Klimek, Návrat. Vyloučení: 9:16, navíc Goiš (Přerov) 5 minut + do konce utkání, Dobša (Přerov) 5 minut, Chroboček (Přerov) 5 minut – Hryciow (Vsetín) trest ve hře, Berger (Vsetín) 5 minut, Kajínek (Vsetín) 5 minut. Využití: 2:1. Diváci: 846.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Hrdinka, Ševčík, Krisl, Chroboček, Hanák – Doležal, Kratochvil, Jakub Svoboda – Indrák, Březina, Jan Svoboda – Goiš, Macuh, Zembol – Adámek, Ministr, Dobša. Trenér: R. Svoboda.

Vsetín: Žukov – Kajínek, Jenáček, Voženílek, Ondračka, Hryciow, Říha – Bláha, Přikryl, Klímek – Jenyš, Klhůfek, Štefka – Koláček, Berger, Hořanský – Bachánek, Lichanec, Pětník. Trenér: Stantien.