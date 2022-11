Vedení valašského klubu se tak rozhodlo sáhnout do záložních řad. „Radim Tesařík (sportovní manažer Vsetína – pozn. red.) mě požádal, zda bych to nezvážil. Radim Kucharczyk pak do mě hučel tak dlouho, až jsem to nakonec zvážil, že to zkusím,“ pousmál se zkušený obránce Lubomír Štach.

36letý bek se v soutěžním zápase naposledy představil před více než sedmi měsíci, konkrétně v šestém finále uplynulého ročníku Chance ligy, kdy Valaši prohráli na ledě Jihlavy 0:1. Na baráž tak museli zapomenout.

Do akce se znovu dostal nyní v sobotu.

„V tréninku jsem byl jen dvakrát, nebylo to tak úplně nejjednodušší. Po takové době není žádná sranda naskočit do zápasu. Nic jsem ani od sebe neočekával, spíše jsem byl na rozšíření kádru. Snažil sem se být morální oporou,“ nastínil někdejší hráč Znojma nebo rakouského Innsbrucku.

Štach v sobotním 22. kole Chance ligy naskočil proti Litoměřicím na 13 minut a 53 vteřin, v konečné plus mínus bilanci měl +1.

Ve třetí obranné formaci si zahrál s Ondřejem Smetanou.

„S Ondrou jsem hrával už dříve. A to dobře. I dneska, podržel mě,“ chválil zkušený borec mladšího parťáka v sobotním rozhovoru pro klubovou televizi

Vsetínští o víkendu hodlali potvrdit středeční vítězství z ledu Prostějova, kde den před státním svátkem zvítězili 3:1.

„Atmosféra v kabině před zápasem byla bojovná, věřili jsme, že půjdeme za vítězstvím. Nedopadlo to. Nedá se nic dělat,“ smutnil nad neúspěšným comebackem.

Valaši přitom proti Litoměřicím měli parádní úvodní polovinu zápasu, po trefě Bláhy z oslabení vedli 3:0. Jenže pak přišel zkrat domácího mančaftu – ke konci druhého dějství inkasovali poprvé, v závěrečném hned třikrát. Nakonec tak padli 3:4.

„Nepamatuji si, že bychom takový náskok na Lapači ztratili,“ posteskl si obránce, jenž v předminulé sezoně vykonával roli asistenta kapitána.

„Náskok 3:0 je luxusní, nesmí se to stávat. Bohužel ale stalo. Byly tam individuální chyby, takový je hokej. Snad se z toho poučíme a příště to už bude ubráněné. Není to však konec světa, jde se dále.“

Asistent trenéra Valachů Radim Kucharczyk za jeden z klíčových okamžiků velkého obratu označil pětiminutovou přesilovou hru hostů z přelomu první a druhé třetiny. Litoměřice ji za stavu 0:2 ještě nezužitkovaly, dodalo jim to však vítr do plachet.

„Za stavu 3:0 asi cítily, že už nemají co ztratit, naplno se vrhly do útoku a vyšlo jim to. Hrají dobrý hokej, tady to potvrdili,“ vyzdvihl Lubomír Štach posledního soupeře Valachů.

Hokejisté Vsetína další utkání absolvují ve středu, v 18.00 hodin se ukážou na kluzišti Přerova. Poslední zápasový trest z duelu proti Jihlavě poběží Říhovi. Role Štacha by přesto v dalších utkáních už neměla být u prvního týmu.

„Myslím si, že bych už určitě hrát neměl. Bylo to jen na dnešní zápas,“ uzavřel někdejší mládežnický reprezentant po sobotním střetnutí.