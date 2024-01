Třetí derby letošní sezony patřilo hostům. Zlínští Berani před skvělou kulisou přehráli domácí Vsetín 2:1 po samostatných nájezdech. V

Třetí derby sezony mezi Vsetínem a Zlínem. | Video: Deník/Radek Štohl

Utkání předcházelo slavnostní buly, které obstarali legendární Rostislav Vlach, Radim Tesařík a Michal Tomek.

Už ve třetí minutě třetího derby sezony se z gólu radovali domácí borci, avšak zbytečně, střela Staňka od modré se za brankovou čáru nedostala. Vše musel potvrdil až videorozhodčí. Zlínští naopak z protiútoku udeřili, nenápadné nahození Gaga překvapivě skončilo za Žukovem. Vsetínští měli příležitost srovnat, nevyužili ani půl minutu dlouhou převahu pěti proti třem. Největší šanci měl na brankovišti Beržins, Huf byl připravený zasáhnout.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Hosté pokračovali ve své nedisciplinovanosti, znovu museli hrát oslabení, paradoxně však v nich měli velké šance – Salmio ani Husa domácího gólmana nepřekonali. Druhý jmenovaný měl samostatný únik, v pádu dostal puk rukou za záda Žukova, videorozhodčí usoudil, že se jednalo o úmysl. V té době to už bylo 1:1, skvělou ránou vyrovnal Klhůfek. Na konci třetiny to na ledě vřelo, do sebe se pustili Rob se Salonenem, po odpískání dvacetiminutovky si měli co říct i Husa s Holcem. Nakonec z toho vznikla menší bitka Tomiho s Rojem.

Ve 44. minutě utkání měl solidní příležitost Salmio, puk ale za gólmana domácích nedostal. Před polovinou třetiny si šance vypracovali Dědek a Půček, ten zamítl skórovat do prázdné klece. Po přihrávce Gaga se do obrovské příležitosti prodral Sedláček, před Žukovem ale nezpracoval puk. Hosté ovšem šli do čtyřminutové přesilové hry. V polovině této výhody měl nabito Süss, gólman Vsetínu ho vychytal, ještě výhodnější pozici zahodil Kindl.

V prodloužení gól nepadl, rozhodly samostatné nájezdy. Domácí selhali ve čtyřech případech, za hosty uspěli Šlahař a Čáp.

Chance liga, 35. kolo

VHK ROBE Vsetín – Berani Zlín 1:2 sn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Klhůfek (Holec, Kern) – 3. Gago (P. Sedláček). Roz. nájezd. Šlahař.

Střely na branku: 35:32. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Rozhodčí: Svoboda, Mejzlík – Malý, Král. Diváci: 5 000.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Pavlíček) – Smetana (A), Š. Jenáček, Staněk, Ďurkáč, Kojo, Hryciow, Larsen – Jonák (C), Bērziņš, Rob (A) – Holec, Dědek, Klhůfek – Hořanský, Kern, R. Půček – Šuhaj, Kratochvil, Š. Bláha.

Berani Zlín: Huf (Synek) – Hrbas (A), Salonen, Čáp, Warg, Husa, Zbořil, M. Novotný – Šlahař, Kindl, Paukku – Novák, Werbik, Salmio – Tomi, Süss, Keränen – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A).