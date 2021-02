„Stále jsem však sledoval, zda přijde nabídka z extraligy, kde bych mohl ještě hrát na nejvyšší úrovni. Dostavila se, tím je můj návrat na Lapač zatím odložený. Danovi Tobolovi (jednatel VHK Robe Vsetín – pozn. red.) i Honzovi Srdínkovi (hlavní trenér – pozn. red.) jsem říkal, že budu čekat na extraligu. Kluci mi to přáli,“ objasnil jim hned svůj záměr.

Jedním dechem dodává, že jeho návrat na Valašsko rozhodně vyloučený není. „Nedokážu říct, jestli se tak přihodí za rok, dva, nebo nikdy. Dané téma musí přijít ve správný čas. Když jsem ze Vsetína v roce 2005 odcházel, vždy jsem říkal, že si jednou znovu budu chtít zahrát před těmito skvělými fanoušky. Vždy dokázali vytvořit fantastickou atmosféru – jak v extralize, tak i druhé lize,“ chválí hokejové nadšence, kteří vinou epidemiologické situace v zemi musí po většinu sezony na osobní návštěvy na stadionech zapomenout.

Naděje na potenciální působení v dresu Vsetína si skalní fanoušci dávali poté, co Ondřej Němec v polovině ledna začal trénovat na Lapači. „Od majitele Komety Libora Zábranského jsem dostal svolení, abych si dal volno, vyřešil věci okolo konce v Kometě. Požádal jsem tak Dana Tobolu a Honzu Srdínka, zda bych se s nimi nemohl připravovat, abych se udržel v kondici. Jsem rád, že mi vyšli vstříc,“ děkuje na dálku mistr světa z roku 2010.

Tento krok byl vcelku logický – zkušený borec ve Vsetíně nakročil do velkého hokeje. „Základní krůčky jsem měl v Třebíči. Na Vsetín jsem tehdy přišel v patnácti letech. Teď už jsem tady doma, žiji zde přes 20 let. Doufám, že mě za domácího berou i fanoušci,“ doufá Němec, který se na půl považuje za odchovance Vsetína a na půl Třebíče.

Není tedy ani žádným překvapením, že dění ve valašském klubu bedlivě sleduje. A to i například díky bývalým spoluhráčům.

„Jsem v kontaktu s Radimem Tesaříkem (sportovní manažer Vsetína – pozn. red.). Dlouho se známe s Radimem Kucharczykem, hráli jsme spolu ještě v juniorce, v létě navíc hodně spolu jezdíme na kole. Ve spojení jsem také s kondičním trenérem Tomášem Frolem, se kterým jsem také hrával,“ přibližuje.

Ondřej Němec tak má dobré informace o současném postavení prvoligového klubu, kterému se prozatím v letošním ročníku Chance lize nedaří podle představ – valašský celek se na začátku února, devět kol před koncem základní části, nachází až na 10. příčce. „Sleduji to. Vsetínu přeji, aby se výkony zlepšily a posunul se dopředu. Je mi líto, že není výš, kádr má kvalitní,“ nepochybuje.

Dřou jako koně

I vzhledem ke svému hokejovému vytížení vždy nemá čas sledovat jeho utkání. Jinak tomu ale bylo uplynulou sobotu. „V Praze jsem přes internet koukal na zápas se Slavii. Přijde mi, že to mají nahoru dolů. Nepřísluší mi je však blíže hodnotit,“ nechce se pouštět do žádných analýz.

Věří však, že se vše může v dobré obrátit – a to i díky velkému nasazení. „Trénoval jsem s nimi, jedou tam neskutečné bomby, dřou jako koně. Tempo je obrovské,“ stačil si všimnout během krátké doby.

Ačkoliv je stále ještě aktivním hráčem, konec profesionální kariéry se pomalu blíží. Jak dlouho ještě hodlá pokračovat, ještě sám netuší. „Nejdůležitější je, aby to dovolilo zdraví. Druhá věc je platnost pro tým. Zda budu hrát rok, nebo tři, nedokážu odpovědět.“

Umí si však po konci kariéry představit, že by u hokeje setrval? „Určitě bych u něj rád zůstal, v jaké funkci ale momentálně netuším. Když jsem měl čas a byla příležitost, tak kolem ročníku staršího syna jsem několikrát byl trénovat. Bavilo mě to. Něco takového si umím představit,“ přiznává.

Momentálně se stoprocentně hodlá koncentrovat na práci v pražské Spartě. Do hlavního města zamířil krátce poté, co si ho do svých řad znovu nečekaně zavolalo Brno. „Měl jsem stále platnou smlouvu – můj agent mi volal, že se mám vrátit, což jsem respektoval. Jak to dopadlo dále, tak do dopadlo, takový je hokejový život. Bylo to právo majitele klubu Libora Zábranského,“ připomíná hektické období.

Zda mu na stole ještě přistály další nabídky specifikovat nechtěl.

„Vybral jsem si Spartu – vede ligu, chtěl jsem si zahrát v TOP klubu, mít šanci bojovat o nejvyšší příčky. Znám tam spoustu kluků. V Praze mám byt, v tomhle ohledu to bylo tak ulehčené,“ zmiňuje důvody svého rozhodnutí.

„Rivalita mezi oběma kluby je pochopitelně obrovská. V Kometě jsem ovšem zažil krásné čtyři a půl roky. Udělal jsem vše, aby angažmá bylo úspěšné,“ nelituje kroku do brněnské mužstva, se kterým hned od svého příchodu získal dva extraligové tituly za sebou.

Během posledních čtrnácti dní zažil velký mediální zájem o svoji osobu. Jak sám Ondřej Němec přibližuje, nic příjemného to nebylo.

„Pořád se o tom mluvilo, bylo tam hodně polopravd, některé záležitosti ani pravdivé nebyly. Do minulosti se však nekoukám, blíže bych komentovat nechtěl,“ hází vše už za hlavu.

Fanoušci Vsetína naopak věří, že na budoucnost s klubem spojenou nezanevře…