Ve druhé nejvyšší soutěži doposud odehrál 174 utkání, včetně dřívějšího působení ve Frýdku-Místku v ní nasbíral 91 bodů za 19 branek a 72 asistencí.

„Určitě je to dáno přesilovými hrami, body se během nich sbírají lépe než ve hře pět proti pěti. Navíc se jako bývalý útočník hodně snažím podporovat ofenzívu. Na tom je založený můj styl hokeje,“ přibližuje bývalý mládežnický reprezentant v kategoriích od U-16 do U-20.

Jak se vlastně z forvarda stal obránce?

„Trenér Nového Jičína mě ještě v žákovské kategorie kvůli nedostatku hráčů šoupl do obrany. I když jsem si přál se vrátit, tak to nevyšlo. Můžu ale být rád, že to takto dopadlo. Kdybych zůstal v útoku, tak možná už nehraji,“ usmívá se Bartko.

Debaty o jeho hokejových přednostech na Vsetíně probíhaly ještě před začátkem Chance ligy.

„Trenéři s námi komunikovali roli každého jednotlivce. U mě jsme se bavili o přesilových hrách, ve který jsem vynikal už ve Frýdku,“ připomíná své předchozí působení.

Mezi vsetínskými beky je Jan Bartko jediný ortodoxní pravý obránce. „Možná to trochu jako výhodu beru. Kluci se musí otáčet na úplně opačnou stranu. Třeba to ale tak neberou, naopak se jim může hrát lépe.“

Valaši se v některých fázích sezony potýkali s úzkým kádrem v útočných řadách, na mladého obránce však ani přes jeho dřívější zkušenosti s ofenzívou nedošlo. „Vůbec jsme to neřešili, ani to nebylo v plánu,“ přiznává.

Vzhledem k reprezentační přestávce má se svými spoluhráči od Chance ligy momentálně odpočinek. Ten se dostavil ve chvíli, kdy tým pod Romanem Stantienem zvládl zápasy s Porubou 4:1 a Slavií Praha 2:1.

„Pan trenér řekl, že si to pod sebe chce vzít paradoxně až tento týden. V zápasech samozřejmě pomáhal, snažil se nám říct co a jak. Abychom vítězili a byli připraveni,“ přibližuje.

DVOUFÁZOVÉ TRÉNINKY

Načasování reprezentační přestávky tak zbrzdilo najetí na úspěšnou sérii. „Osobně mě to mrzí, radši bych hrál zápasy. Nedá se však nic dělat,“ krčí rameny Bartko.

Od začátku druhého únorového týdne sedm kol před koncem základní části druhé nejvyšší soutěže se spoluhráči pracuje na kondiční připravenosti.

„Dva dny jsme měli volno, v úterý jsme do toho znovu vlétli. Trénovali jsme dvoufázově, někteří měli i dvakrát led. Odpoledne to bylo spíše takticky,“ nechal nahlédnout pod pokličku Jan Bartko.

„Není to nic příjemného, reprezentační pauzy jsou však od toho, aby se nabrala kondice,“ uvědomuje si.