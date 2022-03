Parádní atmosféra, vůně slivovice, zelenožluté peklo a v neposlední řadě úzké hřiště. Právě to mělo v prvních dvou utkání semifinále také rozhodovat. „Hraje to velkou roli. Při založení útoku, při bránění středního pásma, což domácí hráli výborně. My jsme s tím měli problém,“ přiznal Aleš Totter.

„Vsetín už od dob, kdy tady získával tituly a hrála tady půlka nároďáku, měl díky hřišti strašně velkou výhodu v play-off, pokud do něj šel z předních pozic a hrál rozhodující zápasy doma. Pamatuji si to ze zlaté éry. Domácí tady mají nějaké věci určitě nacvičené nebo v krvi. Využívají je a je pro náš tým strašně těžké na to reagovat,“ doplnil prostějovský kouč.

Nemohl jeho tým po vyřazení vítěze základní části z Litoměřic také něco podcenit? Přeci jen, výsledky 0:5 a 1:5 se po výborném výkonu proti severočechům příliš neočekávaly.

„Možná tam uspokojení částečně mohlo být. Ale je to taky o tom, že jsme hráli předkolo a těžkou sérii s Litoměřicemi. Jde o zdravotní stav, od všeho je tam něco. Už neděláme dobře detaily, chybí nám krok a síla v soubojích. Je tam víc aspektů,“ jmenoval Aleš Totter.

Velkým oslabením je absence dvou elitních útočníků Račuka a Rudovského, kterým předčasně sezona skončila. „Jdou na operaci. Ostatní hráče nebudeme komentovat, ale klobouk dolů před týmem, že kluci se obětují a chtějí hrát,“ naznačil trenér, že problémů je uvnitř týmu více.

Pomoci mají fanoušci!

To, jak dokázali Jestřábi vyléčit během dvou dnů případné neduhy, bude v Prostějově poprvé viditelné ve čtvrtek od 18 hodin. Totter věří v návštěvu sezony a parádní kulisu.

„Fanoušci nám vyhráli sérii s Litoměřicemi, když rozhodovaly závěrečné minuty. Čtvrtý zápas jsme vyhráli v prodloužení, prohrávali jsme v něm 3:4. Ve druhé třetině nám pomohli diváci,“ zmínil kouč.

Dovedou prostějovští „fans“ Hanáky k prodloužení série, která má po dvou duelech jasného favorita?

„Teď jsou samozřejmě asi zklamaní jako my, že je to 0:2, ale věřím, že nám zůstanou věrní jako po celou sezonu. Určitě nám pomůžou. Jsou bouřliví a dokáží vytvořit tlak na všechny aktéry na ledě. To znamená i na rozhodčího, což bylo automatické i ve Vsetíně. Je to hybná síla, dodává energii hráčům. Je to aspekt, na který také spoléháme,“ uzavřel Aleš Totter.

