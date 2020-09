„Koronavirus byl, je a bude. Stejně jako hodně dalších chorob. Ovlivňuje záležitostí kolem nás. Stále to nekončí. Doufáme, že bude lépe,“ snaží se Tobola přemýšlet optimisticky.

V současné době však důležitou postavu vsetínského hokeje trápí zásadní věc – malá účast fanoušků na stadionu v průběhu přípravných zápasů.

„Uplynulý týden proti Prostějovu jich přišlo pouze přes 500, což nás nemile překvapilo. Věříme, že to bylo naposledy a fanoušci nebudou mít strach chodit na hokej. Lapač bez nich fungovat nemůže. Jsme nastaveni na rovnici divák – hráč,“ má jasno Tobola, který hned v úterý proti Porubě sledoval návštěvu přes 1 000 fanoušků.

Na začátku měsíce v platnost vešlo nové nařízení, které umožňuje větší přítomnost diváků v hledišti.

„Na sektor může být pět set lidí, na stání další tisícovka. Kde má fanoušek místenku, tam už sedí. Není to ob řadu,“ připomíná s tím, že na vsetínský stadion se tak může dostat 2 000 diváků.

Nyní má pro vsetínské nadšence má jasný vzkaz.

„Nebojte se! Bez vás to nezvládneme. Naše výhoda se nyní může stát naší nevýhodou. Lapač a hokej bez dobrých návštěv nebude fungovat. Jedná se o důležitou a vysokou položku v rozpočtu. Pokud nás chcete podpořit, přijďte v co největším počtu. Pojďme žít. Není důvod panicky od toho utíkat,“ láká Tobala fanoušky zpátky do hlediště.

Valaši do následujícího ročníku Chance ligy vstoupí nejen s obměněným kádrem, ale také novými dresy.

„Myšlenka byla spontánní, nápady přišly od klubového grafika. V postupové sezoně jsme měli černou barvu, fanouškům se líbily. Loni se s velkým ohlasem setkala bílá varianta. Žlutá je nejrázovitější, nejoblíbenější. Trochu se zapomnělo na zelenou. Jak se známe, tak s nějakým dresem vyjdeme, možná na Winter Classic,“ vyjádřil se Tobola.

Tématem tiskové konference se také stal sportovní komplex ve Lhotě u Vsetína, kde by mimo jiné měla vyrůst nová hokejová hala.

„S otcem myšlenky a investorem panem Kotrlou (Dušan Kotrla) jsme nedávno komunikovali. Vše probíhá, jak má. Hala by měla stát do dvou let. Klub tento krok v návaznosti na počet dětí zajisté přivítá. Budeme si moci rozložit tréninkové hodiny na dva zimní stadiony, které od sebe budou dělit tři kilometry, což je zanedbatelná vzdálenost,“ těší Daniela Tobolu.

Vsetínští hokejisté i s novou sadou dresu vstoupí do Chance ligy v sobotu. Na Lapači od 17.00 přivítají Šumperk. Druhý zápas Valaši sehrají ve středu 16. září. na ledě Kolína. Původní duel ve Vrchlabí byl vzhledem ke karanténě nováčka soutěže přeložený na 26. října.