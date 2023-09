FOTOGALERIE/ Valaši dokráčeli pro šesté vítězství v letošní sezoně Chance ligy. Před domácími fanoušky si poradili s Pardubicemi B, proti kterým zvládli úspěšný obrat a vyhráli 2:1.

Fanoušci Vsetína. | Video: Deník/Radek Štohl

Poprvé v probíhajícím ročníku za Vsetín nastoupil Pavel Klhůfek, vůbec první start v tomto dresu si připsal jeho jmenovec Kubiš.

Sobotní soupeři si v úvodním dějství zahráli necelou početní převahu pěti proti třem, ani jeden z nich ji nevyužil. Hosté však v té klasické už udeřili, pouhých 11 vteřin před koncem první sirény.

Domácím se podařilo vyrovnat ke konci prostřední části, i díky clonění Kubiše se od modré prosadil Smetana, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Krátce na to šly týmy předčasně do šaten, na vině byly problémy s ledovou plochou.

Po dohrávce této třetiny se Valaši ve třetím dějství dostali do vedení, také druhý gól favorita vstřelil obránce, v přesilové hře se trefil Staněk.

Vsetínští hokejisté i vedení už pohlídali, díky čemuž se vrátili do čela druhé nejvyšší soutěže. Ve středu budou hrát na ledě Sokolova.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Chance liga, 7. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Dynamo Pardubice B 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Smetana (Ondračka, Kratochvil), 45. Staněk (Rob) – 20. Urban (Hrníčko, Kubíček).

Střely na branku: 40:18. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Rozhodčí: Grygera, Mejzlík – Otáhal, Komínek. Diváci: 2 426.

VHK ROBE Vsetín: Romančík (Žukov) – Staněk, Ďurkáč, Smetana (A), Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Petrovický – Jonák, Bērziņš, Rob (A) – Půček, Klhůfek, Hrňa (C) – Hořanský, Kern, Jandus – Kubiš, Vávra, Kratochvil.

HC Dynamo Pardubice B: Honzík (Vomáčka) – Zdráhal (A), Kubíček, Kaštánek, Bukač, Voženílek, Tvrdík, Koudelka – Hrníčko, J. Mikyska, Žálčík (A) – Urban, Pochobradský, Herčík – Kaplan, Kaut (C), Lichtag – Paleček, Zeman, Rouha.