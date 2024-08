Trenéři domácích poprvé v přípravě na další sezonu nasadili čtyři útočné pětky. Přesně po 60 vteřinách hry se mohli radovat, po akci noviců Šmerha, Prokeš se prosadil druhý jmenovaný. Jelikož další náznaky šancí nevyužili, takto skončilo i i úvodní dějství.

Hosté sice na začátku druhé třetiny vyrovnali, o pouhé tři minuty později Valaši opět vedli, postaral se o to navrátilec Stříteský. Domácí postupně zahazovali své příležitosti, slovenský tým naopak vyrovnal.

Vsetínští hokejisté se poprvé v přípravě představili na Lapači. | Video: Deník

Hostům vyšel i nástup do třetího dějství, poprvé v zápase získali náskok. Když domácí pohrdli dalšími šancemi, mimo jiné v neúplné početní převaze pěti proti třem, Nové Zámky do vzaly do svých rukou a vedly o dva góly. Vzápětí snížil Jonák. To bylo vše. Vsetín prohrál třetí utkání v přípravném období.

Příští úterý hraje v Nitře.

Vsetínští hokejisté se poprvé v přípravě představili na Lapači. | Video: Deník

Přípravný hokej

VHK ROBE Vsetín – HC MIKRON Nové Zámky 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Prokeš (Šmerha), 25. Stříteský (Prokeš), 54. Jonák (Klhůfek, Rob) – 22. Linet (Ridzoň), 38. Lapšanský (Linet, Kowalczyk), 42. Lapšanský, 53. Petrik (Géci)

VHK ROBE Vsetín: Lipiäinen (Lukáš) – Zahradníček, Stříteský, Smetana, Jenáček, Staněk, Teper, Srdínko – Jonák, Klhůfek, Rob – Šmerha, Prokeš, Jandus – Koláček, Matějček, Brož – Bláha, Dědek, Hořanský.

HC MIKRON Nové Zámky: Tamminen (Mičík) – Boudrias, Konrád, Chatrnúch, Kowalczyk, Roman, Meszáros, Lavička – Gegeris, Guay, Ducharme – Handlovský, Linet, Lapšanský – Ružek, Ondrušek, Ridzoň – Kodhaj, Géci, Petrík.