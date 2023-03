Byl to právě 27letý forvard, jenž se postaral o úvodní gól Valachů v sérii, když po pouhých 20 vteřinách vyrovnal na 1:1. I díky němu se svěřenci Jiřího Weintritta od soboty (17) můžou těšit na semifinále Chance ligy proti Prostějovu. „Bude to daleko těžší než loni,“ soudí Hořanský.

Byť to vždy bylo o jediný gól, tak série nakonec dopadla překvapivě snadno. Vsetínští porazili Jihlavu 3:0 na zápasy, čímž ji taky oplatili porážky z předchozích dvou play-off. „Měli jsme to v hlavách,“ přiznává odchovanec Vsetína.

„Hlavně bylo důležité do toho úspěšně vstoupit, což se povedlo. Po prvním zápase nám narostlo sebevědomí. Pak jsme vyhráli i druhé domácí utkání a věděli, že pro Jihlavu bude těžké nás třikrát za sebou porazit,“ tušil Hořanský.

Valaši ve třech zápasech inkasovali šest gólů. Dalším zabránil brankář Max Žukov, který uplynulé dvě sezony deptal právě svůj současný klub. „Naštěstí jsme ho měli na naší straně,“ usmál se Adam Hořanský.

Jak už bývá zvykem, výkony Žukova po základní části ještě rostou. „Celou sezonu chytal výborně. Jde však vidět, že před play-off nabírá ještě větší formu. Vždy se to stupňuje. Je hodně vysoký, těžko se mu dává gól. Je super ho mít za sebou!“

Vsetínští hokejisté se znovu mohli spolehnout na výborné domácí publikum. Za dva zápasy na Lapač zavítalo více než 6 000 fanoušků. „Lidi nás ženou dopředu. Taková atmosféra vás nikdy neomrzí. Při nástupu s hymnou v zádech mě vždy mrazí, mám husí kůži,“ říká na rovinu borec, který si kromě Vsetína vyzkoušel pouze angažmá ve Valašském Meziříčí.

Podívejte se: Více než 3 000 diváků! Takto fanoušci podporovali výhru Vsetína

Za Bobry nastoupil v jednom zápase i v letošní sezoně. Teď už se ale může plně koncentrovat na semifinále Chance ligy. Vsetínští po roce znovu vyzvou Prostějov. „Tehdy je složila viróza, šlo vidět, že už nemají tolik sil,“ všiml si Hořanský, který nechyběl u závěrečného vysokého vítězství 8:2. „Je možné, že i díky tomu budou mít větší motivaci.

„Každopádně to bude daleko těžší než loni. Oproti sérii s Jihlavou čekám ofenzivní partii. Nechci říct, že to budou velké přestřelky, ale více o útoku a gólech určitě ano. Prostějov má silný, ofenzivní tým,“ smeká před Jestřáby, za které mimo jiné nastupuje Roman Vlach. Zkušený útočník v minulém ročníku Chance ligy pomohl Valachům do finále.

Bude se teď radovat Hořanský, nebo Vlach?