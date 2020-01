Jediným trápením jsou tak výsledky svého týmu proti „svým“ Českým Budějovicím, odkud na Valašsko před dvěma lety přišel. Po loňském vyřazení v semifinále play-off 1:4 na zápasy nevyhrál Vsetín ani jeden ze čtyř vzájemných zápasů.

„Štve mě to,“ přiznal 25letý Gába v rozhovoru pro Deník.

„Nevím, čím to je. Kdybychom znali odpověď, tak to změníme,“ reagoval rodák z Písku, který se hokeji vyučil právě v metropoli Jižních Čech.

„Podle mě rozhodují přesilovky, ve kterých jsou úspěšnější, umějí je využít, zatímco my se v nich trápíme,“ vystihl Gába, pro něhož je Motor hlavním favoritem na postup do extraligy.

„Asi ano. Ale čeká nás play-off, což je jiná soutěž. Bude se hrát zase od nuly, tam se už může stát cokoliv. Věřím, že se dáme dohromady, a zvládneme to my,“ vzkázal Gába, který je s průměrem 2,30 branky na zápas mezi brankáři první ligy pátý a drží si o chlup lepší čísla než v loňské sezoně.

Ačkoliv z pohledu procentuální úspěšnosti zákroků je na tom ve srovnání s loňskou základní částí o procento hůře, stále má zásahy, které budí soupeře ze spaní.

Mrštný gólman drobné postavy se blýskl v poslední době dvěma spektakulárními zákroky. Naposledy v sobotu budějovickému Doležalovi zastavila při zakončení do prázdné branky Gábova lapačka, podobně si vedl i proti střele havířovského Veselého.

„To už jsou zákroky, ve kterých už nemáte co ztratit. Skončil jsem a trefilo mě to do lapačky. Gólmanovi ale tohle pomůže, zvedne mu to sebevědomí. Dostane se do pohody,“ vysvětluje Gába.

„Zpětně jsem se na to díval i ze záznamu. Občas projíždím sociální sítě, tak to tam na mě vyskočilo,“ culil se vsetínský brankář, který tvoří brankářské duo se svým kamarádem z Jižních Čech Ondřejem Bláhou.

Každopádně i oni se svými spoluhráči mají v následujících zápasech, dnes v Přerově i v sobotu v Litoměřicích co napravovat. Po prohrách 0:3 s Českými Budějovicemi a 0:1 v prodloužení s Porubou navzdory výrazné střelecké převaze a 75 pokusům v součtu obou zápasů se Vsetín trápí v produktivitě.

„Pro mě jako gólmana je to frustrující, když vidím, jak se kluci trápí. Asi musíme méně střílet a být efektivnější. Budou to zřejmě podobné zápasy jako všechny v nadstavbové části. Nečeká nás nic lehkého,“ tuší Gába, jemuž schází i další jihočeský parťák Luboš Rob, jenž po loňské životní sezoně střílí góly v Plzni.

„Chybí nám, ale věděli jsme, že odejde. Proto to teď místo něj musí vzít i někdo jiný. V posledních dvou zápasech to nevyšlo,“ poznamenal brankář, který v první lize vychytal 11 čistých kont, z toho tři ve Vsetíně.

Ve valašské metropoli si rychle zvykl.

„Jo, zabydlel jsem se. Je to menší město, podobné jako Písek, odkud pocházím. Jsme tady s rodinou spokojení,“ pochvaluje si Gába podmínky vsetínského Lapače i rodinné zázemí, jelikož se v létě stal tatínkem.

„Tím se mi život změnil. Jsem zodpovědnější, i když občas to ještě nejde,“ rozesmál se Gába.

„Malá už byla i na zápase, vydržela asi polovinu. Ani rachot ji nevadí. Bydlíme kousek, asi deset minut od zimáku, takže chodím pěšky, někdy na kole. Ale jsem i líný, takže sjedu i autem,“ pochvaluje si Gába.