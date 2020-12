Nikdy předtím Jakub Málek ve druhé nejvyšší hokejové soutěži nenastoupil do tří utkání v řadě. Uplynulý víkend se to však přihodilo. Vsetínu pomohl k bodům proti Frýdku-Místku a Benátkám nad Jizerou.

„Jsem rád, že jsem znovu dostal šanci, které jsem se nyní chopil. Před dvěma lety se mi to bohužel nepovedlo,“ připomíná Málek úvodních 64 minut mezi dospělými.

Jak hodnotíte zápasy z uplynulého týdne?

Zápasy byly těžké. Čekali jsme, že Frýdek a Benátky budou hrát agresivní hokej, jsou tam hodně mladí kluci. Podařilo se nám vyhrát, za což jsme rádi.

Jaké pro vás bylo víkendové utkání proti Ústí nad Labem?

Proti Ústí se jednalo o náročné utkání od samého začátku. Přirovnal bych to k zápasu proti Třebíči. Když jsme byli v útočném pásmu, tak nás také hodně dostupovali. Hrálo se nám proti nim špatně.

V Ústí nad Labem jste v prodloužení obdržel nešťastnou branku. Jak jste ji viděl ze svého pohledu?

Byl to hodně smolný gól. Náš bek atakoval soupeře. Ten si puk stáhl za branku a chtěl před ni přihrát. Trefil spoluhráče do holeně a pak se to odrazilo ke mně do betonu. Byla to souhra náhod. Rozhodně s tím něco šlo udělat. Nechtěl bych se na to vymlouvat. Nesmí se to stávat.

Proti Ústí nad Labem jste utrpěli pátou letošní venkovní porážku. Doma na Lapači jste naopak ztratili jediný bod. V čem je největší rozdíl?

Je těžké na to odpovědět…Domácí prostředí pořád hraje velkou roli, trénujeme tady, máme skvělé zázemí.

Je pravda, že když před venkovními zápasy šest hodin sedíte v autobuse, tak to není nejpříjemnější, brzo ráno vstáváte. Ale máme dvě hodiny čas, abychom se mohli projít, oddechli si z cesty a připravili se.

Jaký zápas vám uplynulý týden nejvíce sedl?

Nejvydařenější byl ten proti Frýdku, chytal jsem ve velké pohodě. Proti Benátkám mi nefungovaly ruce. Naštěstí mě trefovali.

Ještě před začátkem letošního ročník Chance ligy jste se přitom zranil na reprezentačním srazu. Co se vám tehdy stalo?

Víceméně se to přihodilo na konci kempu. Před posledním tréninkem na ledě jsme měli suchou přípravu. Během fotbalu jsem špatně došlápl a utrpěl únavovou zlomeninu.

Hrklo ve vás v danou chvíli?

V první moment ano. Věděl jsem, že něco je špatné, že noha takto vypadat nemá. Přemýšlel jsem nad tím, co by s ní mohlo být. Všichni říkali, že to nic nebude, že to je pouze otok. Přijel jsem domů a zjistil dobu léčení, která trvala šest týdnů.

Jde na vás ještě poznat, že jste neměl začátek přípravy?

Ze začátku jsem to pociťoval, nyní už ne. V květnu až červenci jsem pořád trénoval. A poté šest týdnů pouze seděl.

V letošní sezoně jste také vypomáhal Valašskému Meziříčí. Chytal jste tam pouze zápasy nebo s týmem také trénoval?

Do Valmezu jsem jel na pár tréninku. Odchytal jsem jeden přípravný zápas, pak další v základní části. Nakonec nám to zavřeli. Jinak trénuji tady na Vsetíně.

Jak a v čem vám pomáhá působení ve třetí nejvyšší soutěži?

Je dobré, že pokud o víkendu nemám vytížení za Vsetín, tak alespoň během této doby mám odchytaný jeden zápas. Třetí nejvyšší liga je takový hurá hokej.

Na hokejového brankáře jste vysoký. (194 cm – pozn. red.) Není to pro vás handicap?

Naopak. Je pro mě velká výhoda. Nechci říct, že se v brankovišti nemusím pohybovat, ale některé situace jdou vyblokovat. V něčem to handicap je. Převažují však pozitiva.

Už se zastavil váš výškový růst?

Ještě rostu, doufám, že dvojka cinkne. (se smíchem) Vysoký jsem po taťkovi, možná ho přerostu. Že by to však došlo do nějakého extrému, tak to se nebojím.

Pyšníte se slavným příjmením jako legendární brankář Slavie Praha Roman Málek. Spojují si vás fanoušci s ním?

Už se to několikrát stalo, je to však pouze shoda příjmení. Žádné společné rodinné vazby nemáme.

Zažil jste už na své příjmení narážky?

Brankářský kolega David Gába mi říká Romane. (s úsměvem) Narážky občas nějaké jsou, ale vše beru s humorem.