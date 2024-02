Vsetínští hokejisté ve středečním 51. kole Chance ligy porazili Kolín 4:2. Dvěma góly se na vítězství podílel Pavel Klhůfek, jenž v závěru základní části nabral střeleckou formu, skóroval v posledních pěti zápasech, v nichž vstřelil osm gólů. Valaši poslední utkání absolvují v pátek v Prostějově.

Hokejisté Vsetína (žluté dresy) si poradili s Kolínem 4:2. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Byl to těžký zápas. Chtěli jsme být aktivní, po napadání jsme si vytvořili šance, neodskočili jsme však o více než o gól. Škoda druhé třetiny, kdy jsme chtěli více kombinovat, důraz ovšem byl menší,“ zlobil se po utkání asistent trenéra domácího mančaftu Luboš Rob starší.

Domácím vstup do zápasu nevyšel, na konci třetí minuty prohrávali. O rychlé vyrovnání se z pozice útočníka postaral Ondračka, ve druhé polovině třetiny svým prvním gólem v zápase poslal Valachy do vedení Klhůfek. Jelikož ve druhé části střetnutí branka nepadla, do závěrečného dějství se šlo za stavu 2:1

.Hostům se na začátku třetí třetiny podařilo srovnat, vítězný gól ale brzy zajistil Bláha. Do prázdné branky se 48 vteřin před koncem zápasu prosadil Klhůfek.

„Ve třetí třetině jsme vedení chtěli udržet, brzy jsme ale dostali gól. Dnes se nám ovšem pokaždé podařilo rychle dorovnat nebo otočit, dlouho jsme nemuseli dobývat,“ viděl Rob pozitivní stránky večerního výkonu.

Vsetínští hokejisté už před tímto zápasem měli jistotu druhého místa po základní části Chance ligy, momentálně v tabulce disponují ziskem 96 bodů. V pátek aabsolvují poslední utkání před play-off, od 18 hodin se představí na ledě třetího Prostějova, který zvítězil v první Porubě 3:1.

Chance liga, 51. kolo

VHK ROBE Vsetín – SC Marimex Kolín 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Ondračka (Matějček, Teper), 16. Klhůfek, 42. Š. Bláha (Kern, Š. Jenáček), 60. Klhůfek (Smetana, Rob) – 3. Štohanzl (Kolmann, Vrhel), 41. K. Lang (P. Moravec, J. Kloz).

Střely na branku: 35:23. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Rozhodčí: Maršálek, Šico – Kotlík, Teršíp. Diváci: 2 340.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Jenáček, Smetana (A), Teper, Staněk, Larsen, Kojo, Ďurkáč, Hryciow, Ondračka – Rob (A), Klhůfek, Jonák – Hrňa (C), Kratochvil, Holec – Kern, Vaňo, Š. Bláha – Matějček.

SC Marimex Kolín: Soukup (Sajdl) – Gaspar, Hampl, Kolmann (C), J. Šedivý, Piegl, Š. Němec, Naar – Vrhel, Štohanzl, Chalupa – Síla, J. Kloz, Z. Král (A) – K. Lang, Ouřada, P. Moravec – D. Šedivý, Skořepa (A), Pajer.