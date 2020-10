„Omezení se dotkla našeho rozpočtu od začátku sezony. Bohužel se v této chvíli naplnil černý scénář, který jsme si samozřejmě nepřáli. Hokej se zastavil, fanoušci nemohou chodit na zápasy. Říjen ukáže, kudy se sezona nasměruje dál. Od začátku jsme tvrdili, že hrát celou sezonu bez diváků si nedovedeme představit,“ připomíná Tobola pro oficiální stránky klubu vyjádření z dřívějších měsíců.

Od druhého říjnového pondělí se v České republice na dva týdny zastavila veškerá sportovní organizovaná činnost, což vláda hodlá vykompenzovat.

„Lítají tady částky dvanáct a půl milionu pro extraligové kluby, dva a půl milionu pro týmy z Chance ligy. Samozřejmě každá finanční pomoc bude dobrá, pokud se k ní dostaneme. Ale určitě to nebude částka, která nám spasí sezonu,“ tuší důležitá postava valašského hokeje.

Vsetínský klub čítá ztráty i vzhledem ke skutečnosti, že Lapač od začátku přípravného období nemůže počítat s tradičně vysokými návštěvami. Nižší počet fanoušků na zápasech ho připravil o téměř půl milionů korun.

„Už dříve byla omezení co do počtu fanoušků na stadionu, nyní se dá očekávat, že budou ještě větší. Pokud se tedy vůbec bude hrát,“ nedokáže odhadnout vzhledem k současné epidemiologické situaci.

Svěřenci Jana Srdínka vinou pozitivních testů na koronavirus dosud poslední utkání sehráli na konci záři, kdy už při větší marodce dokázali vydolovat výhru 4:3 na ledě Litoměřic.

„Je otázka, jak ten výpadek bude dlouhý, my od pondělí počítáme s organizovanou přípravou venku, pokud se trochu umoudří počasí. Hráči i trenéři mají platné smlouvy, jsou to profesionálové. Možnosti trénování venku tady jsou, takže od pondělí pojedeme v rytmu standardní přípravy, byť to nebude na ledě,“ upřesňuje plány, které rovněž komplikuje nařízení, že musí být zavřena vnitřní sportovní sportoviště. Od středy zároveň může být pohromadě maximálně šest osob.

„Samozřejmě bychom přivítali, kdyby na ledě mohl trénovat alespoň A-tým. Náš případ je takový, že dvě třetiny, možná téměř tři třetiny mančaftu jsou promořeny. Led tady je, hráči se hokejem živí. Aby byli schopni naskočit do zápasu, potřebují začít co nejdříve trénovat,“ uvědomuje si jednatel klubu.

Vedení Vsetína rovněž uvažovalo o potenciálním trénování za hranicemi, z čehož ale nakonec zcela sešlo.

„Zjišťovali jsme možnosti na Slovensku, ale momentálně se tam čísla České republiky netěší přízni. Takže to padlo a do Polska jako Třinec se v této chvíli určitě nechystáme,“ připomněl extraligový klub, který využil příležitosti se připravovat mimo naše území.

Hokejisté Vsetína se po návratu do soutěžních zápasů pokusí navázat na vydařený vstup do sezony. Během sedmi kol pětkrát vyhráli, mimo jiné na Lapači porazili Kladno 4:3 po prodloužení. I přesto, že třikrát v zápase museli dotahovat manko.

„Až na nečekanou ztrátu v Kolíně ve 2. kole byly výsledky příznivé, výkonnost týmu se postupně zvedala. Ještě jsme možná mohli zabodovat v Přerově, ale člověk asi nemůže chtít úplně všechno. Pozitivní je, že to mělo stoupající tendenci, i když v závěru na nás začala doléhat marodka. Nabíralo to ten správný směr,“ těší Daniela Tobolu.

Ačkoliv současná situace nevypadá příznivě, v hloubi duše stále zůstává optimistou.

„Člověk musí mít naději, všechno jednou skončí. Vždy skončily všechny války i epidemie a skončí určitě i tady tato. Je jen otázky kdy, a co bude rozhodující bod, kdy si povíme, že už je po všem. Jsme optimisté, byť sport tato situace zasahuje strašně moc. Sedět doma a čekat až odletí všechny viry, asi také není nejlepším řešením. Snad bude co nejdříve lépe,“ uzavírá s nadějí v hlase.

Podle nedávno aktualizovaného rozpisu Chance ligy, který vyšel krátce před omezením shromažďování osob do šesti lidí, by vsetínští hokejisté měli do soutěžního zápasu znovu vyjet v pondělí 2. listopadu na Lapači proti Slavii Praha.

Zda se tak skutečně stane, dost možná rozhodnou už nadcházející dny. Hokejový kolotoč by návrat už bezpochyby potřeboval.