„Důležité bylo, že jsme postoupili do play-off,“ mnul si ruce Stantien, který valašský celek přebral na začátku února po dosavadním asistentovi Janu Srdínkovi. „I když je pravda, že jsme chtěli být o místo výše, abychom měli trochu pauzu,“ poukázal na čtvrtou příčku zajišťující přímou účast ve čtvrtfinále, do kterého Vsetínu chyběly tři body.

„Každopádně jsem spokojený s tím, jak chlapci pracují. Jsou natrénovaní, hodlají se zlepšovat. I díky tomu jsme tam, kde jsme. Je tu také dobrý kolektiv, tahá za jeden provaz. V play-off to bude důležité,“ věří 56letý kouč.

Roman Stantien převzal valašský tým na začátku uplynulého měsíce. Pouhých čtrnáct dní poté, co skončil na lavičce slovenského Slovanu Bratislava. Během šesti týdnů společně s trenérskými kolegy Janem Srdínkem a Lubošem Jenáček dokázal mužstvo naladit na vítěznou vlnu.

„Chlapci si víc a víc sahají na maximum. Na tréninku se ze sebe snaží vydat vše, tím pádem se to lépe přenese do zápasu,“ těší zkušeného trenéra

„V útoku je to o hodně lepší. Tlačila nás zde bota, dávali jsme málo branek. Když nebudete pracovat, tak to nepřijde. Někteří chlapci se přidali k obvyklým hráčům, kteří dávají branky. Je to jen dobře.“

Zářným příkladem pohody mužstva je vzrůstající forma forvarda Jana Bergera, který na podzim hrál třetí nejvyšší soutěž za Dvůr Králové. Do zápasů tak zasáhl téměř po čtyřech měsících.

„Když přišel, bylo vidět, že má manko ve fyzické kondici, nebyl v zápasovém rytmu, těžko se prosazoval. Nyní své kvality potvrzuje, umí si najít své místo. Daří se mu,“ chválí 32letého útočníka, který v 10 zápasech za Vsetín zaznamenal stejný počet bodů. Berger navíc v uplynulých třech střetnutích pokaždé překonal brankáře soupeře.

Ofenzíva Vsetína však není jediným vylepšeným aspektem týmu – Valaši v 9 zápasech inkasovali pouze 11krát, David Gába s Jakubem Málkem si ke všemu připsali po jednom čistém kontu. „Brankářům roste fazona. Ještě však nejsme rozhodnutí na sto procent, kdo v předkole začne. V defenzívě se snažíme, aby útočníci více pomáhali obraně. Kluci pochopili, že to jde.“

Svěřencům Romana Stantiena zvláště vyšly poslední dva duely Chance ligy – v sobotu nejprve dominovali na půdě poslední Kanadě 7:2, o dva dny později na Lapači stejným výsledkem porazili Sokolov. Hlavní kouč však výhry nepřeceňuje.

„Nemyslím si, že by to našemu celku mělo ublížit. Musíme se na to podívat reálně – hráli jsme proti týmům z druhé poloviny tabulky, Sokolov navíc přijel s kompletní pětkou mladých hráčů. Forma však přichází v pravou chvíli,“ cílí už na play-off.

I když Vsetín už měl jisté předkolo play-off, tak do posledních zápasů nevypustil žádné nadějné juniory. „Do posledního utkání jsme nevěděli, z jakého místa do předkola půjdeme. Chtěli jsme být co nejvýše, což se nám podařilo. Je dobře, že začínáme doma. Navíc máme chlapce, kteří potřebovali hrát, dostali prostor. Play-off bude dlouhé, náročné, kdokoliv se může zranit. Kdyby se tak náhodou stalo, tak aby byli schopni naskočit,“ vysvětlil.

Soupeře pro předkolo play-off se Valaši dozvěděli po pondělní výhře nad Sokolovem – o čtvrtfinále se porvou s Ústí nad Labem, které v uplynulé době mimo jiné porazilo Vrchlabí či Kladno, tedy jisté čtvrtfinalisty.

Hokejisté Vsetína v letošních vzájemných zápasech s týmem ze severu Čech disponují vyrovnanou bilancí – Slovan doma zvítězil 3:2 po prodloužení, Vsetín nedávno 1:0 po základní hrací době.

„Play-off je úplně jiná soutěž, každý začíná od nuly. Výborně hrají odzadu, obranu mají propracovanou, těžko jsme se prosazovali. Obránci i útočníci jsou hodně důrazní,“ vyjmenoval Stantien silné stránky nejbližšího soupeře.