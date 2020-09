Očekávalo se odlišné ohodnocení utkání. Vsetínští hokejisté po sobotní výhře nad Šumperkem 6:0 však ve druhém zápase Chance ligy proti dalšímu nováčkovi už neskórovali, z ledu Kolína ve středu odjížděli s porážkou 0:3.

Asistent trenéra hokejistů prvoligového Vsetína Luboš Jenáček. | Foto: www.hc-vsetin.cz

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Kolín jako nováček velmi bojoval, my jsme nechytli start a byl to spíš boj, než hokej,“ mrzelo asistenta hlavního trenéra Luboše Jenáčka.